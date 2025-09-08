Η Ισπανία στα χνάρια της Superleague: Η Επιτροπή Διαιτησίας θα εξηγεί τις διαιτητικές αποφάσεις!

Στο δρόμο που χάραξε η Superleague βαδίζει από φέτος η La Liga, με την Επιτροπή Διαιτησίας στην Ισπανία να ανακοινώνει πως θα εξηγεί τις διαιτητικές αποφάσεις μέσω βίντεο σε εβδομαδιαία βάση.

Επί σειρά ετών και σε μια απόπειρα μεγαλύτερης διαφάνειας γύρω από τη διαιτησία, στη Superleague υπάρχουν αναλύσεις από τον επικεφαλής της ΚΕΔ μετά το τέλος της αγωνιστικής για τις πιο τρανταχτές διαιτητικές αποφάσεις που εξηγούνται και αναλύονται από τον αρχιδιαιτητή του πρωταθλήματος.

Μια ιδέα που φαίνεται να αρέσει πλέον και στη La Liga, η οποία αφουγκράζεται τη γκρίνια και τη μουρμούρα στην Ισπανία για τη διαιτησία (κυρίως) στα ματς των δυο γιγάντων της Ισπανίας και ανακοίνωσε πως με τη σειρά της η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας (CTA) θα αναλύει και θα εξηγεί τις διαιτητικές αποφάσεις μετά το πέρας κάθε αγωνιστικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας (CTA) της RFEF θα εξηγεί δημόσια, σε εβδομαδιαία βάση, τις πιο αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε επαγγελματικούς αγώνες ποδοσφαίρου κάθε αγωνιστικής, εφόσον αυτές έχουν εκπαιδευτική και επιμορφωτική αξία. Πρόκειται για ένα ιστορικό μέτρο για το ποδόσφαιρό μας, πρωτοφανές ως προς την εμβέλειά του, με απώτερο στόχο να προσφέρει στην CTA τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, βοηθώντας ποδοσφαιριστές, προπονητές και φιλάθλους να κατανοήσουν ορισμένες αποφάσεις.

Μια Συμβουλευτική Επιτροπή, εξωτερική προς την CTA, η οποία αποτελείται από τους προπονητές Χοσέ Λουίς Όλτρα, Χοσέ Ραμόν Σαντοβάλ και Χοσέ Λουίς Σάντσες Βέρα, καθώς και τον πρώην ποδοσφαιριστή Φερνάντο Μοριέντες, θα είναι υπεύθυνη για την επιλογή των φάσεων που θα εξηγεί η CTA μετά από κάθε αγωνιστική της LALIGA EA SPORTS, της LALIGA HYPERMOTION και της LIGA F (ο ορισμός των προπονητών έγινε από την Επιτροπή Προπονητών, ενώ εκείνος του πρώην ποδοσφαιριστή από τη LALIGA).

Η Επιτροπή αυτή, αποτελούμενη από τα τέσσερα μέλη της, θα συνεδριάζει εβδομαδιαίως ώστε να συζητά, να αναλύει και να καταλήγει στις τελικές φάσεις. Οι επιλεγμένες ενέργειες θα κοινοποιούνται στη διοίκηση της CTA και κάθε Πέμπτη θα μεταδίδεται, μέσω των επίσημων καναλιών της RFEF, ένα βίντεο που θα εξηγεί κάθε φάση.

Η δημιουργία αυτής της Συμβουλευτικής Επιτροπής ανταποκρίνεται σε αίτημα της Επιτροπής Μεταρρύθμισης του Διαιτητικού Συστήματος, η οποία συστάθηκε τον Μάρτιο του 2025, και αποτελεί καρπό της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και του έργου που υλοποιεί η CTA με το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τις κατευθυντήριες αρχές της διαφάνειας, της ενιαίας ερμηνείας και της αντικειμενικότητας.

Οι πρώτες διαιτητικές συνεδρίες θα εξηγηθούν από την Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας μέσα από τα επίσημα κανάλια της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου»