Ο «μαχητής» της ζωής, Γεράι Άλβαρεθ μετά την μάχη με τον καρκίνο, βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και αποκλείστηκε για 10 μήνες από την UEFA.

Ο Γεράι Άλβαρεθ, μπορεί να ξεπέρασε δύο φορές τον καρκίνο και να επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και την Αθλέτικ Μπιλμπάο, όμως θα ξάνα χάσει την επαφή του με τα γήπεδα. Ο Ισπανός συνεχίζει να έχει προβλήματα, παρά την νικητήρια μάχη που έδωσε, ένα από αυτά η τριχόπτωση, η οποία ήταν η αφορμή για να βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.

Στον αγώνα της Αθλέτικ Μπιλμπάο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον θεσμό του Europa League, ο Άλβαρεθ υποβλήθηκε σε έλεγχο ντόπινγκ. Η απαγορευμένη ουσία που βρέθηκε στον οργανισμό του, σχετίζεται με την θεραπεία που κάνει για την τριχόπτωση. Παρά το γεγονός πως η UEFA αναγνώρισε πως ο παίκτης δεν είχε πρόθεση, όρισε την ποινή του σε απαγόρευση 10 μηνών από την αγωνιστική δράση.

Ο παίκτης της Αθλέτικ, θα μπορεί να επιστρέψει στα γήπεδα τον Απρίλιο του 2026.