Γεράι Άλβαρεθ: Αποκλεισμός από την UEFA λόγω ντόπινγκ για τον «μαχητή» της ζωής
Ο Γεράι Άλβαρεθ, μπορεί να ξεπέρασε δύο φορές τον καρκίνο και να επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και την Αθλέτικ Μπιλμπάο, όμως θα ξάνα χάσει την επαφή του με τα γήπεδα. Ο Ισπανός συνεχίζει να έχει προβλήματα, παρά την νικητήρια μάχη που έδωσε, ένα από αυτά η τριχόπτωση, η οποία ήταν η αφορμή για να βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ.
Στον αγώνα της Αθλέτικ Μπιλμπάο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον θεσμό του Europa League, ο Άλβαρεθ υποβλήθηκε σε έλεγχο ντόπινγκ. Η απαγορευμένη ουσία που βρέθηκε στον οργανισμό του, σχετίζεται με την θεραπεία που κάνει για την τριχόπτωση. Παρά το γεγονός πως η UEFA αναγνώρισε πως ο παίκτης δεν είχε πρόθεση, όρισε την ποινή του σε απαγόρευση 10 μηνών από την αγωνιστική δράση.
Ο παίκτης της Αθλέτικ, θα μπορεί να επιστρέψει στα γήπεδα τον Απρίλιο του 2026.
🚨🇪🇸 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Athletic Club defender Yeray Alvarez (30) has been given a 10 month BAN by UEFA! ⛔️— EuroFoot (@eurofootcom) September 8, 2025
He tested positive for a prohibited substance in a Europa League match against Manchester United.
UEFA acknowledged that there was no intent on the part of the player,… pic.twitter.com/jnueQRZPOu
