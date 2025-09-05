Η Daily Mail «καίει» τον Μαρκ Μπέλινγκχαμ: «Η ίδια η FA ζήτησε συγγνώμη από δημοσιογράφο που έβρισε!»

Με αφορμή ένα πρόσφατο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Μαρκ Μπέλινγκχαμ στην Ντόρτμουντ, η Daily Mail αποκάλυψε όλα τα περιστατικά στα οποία έχει εμπλακεί ο πατέρας των δύο παικτών.

Το όνομα του Μαρκ Μπέλινγκχαμ, πατέρα και μάνατζερ των Τζουντ και του Τζόουμπ Μπέλινγκχαμ, υπήρξε πρώτο θέμα στα σάιτς τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την ανάρμοστη συμπεριφορά του.

Πρόσφατα, στο Αμβούργο, μετά το ντεμπούτο του Τζόουμπ με την Ντόρτμουντ, ο Μπέλινγκχαμ συγκρούστηκε με τον αθλητικό διευθυντή Σεμπάστιαν Κελ, διότι ο γιος του αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τους Βεστφαλούς να ξεκαθαρίσουν πως οι συγγενείς των δύο αδελφών δε θα έχουν στο εξης θέση στα αποδυτήρια.

Η Daily Mail αποκάλυψε, ωστόσο, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μαρκ Μπέλινγκχαμ προκαλεί προβλήματα με τη συμπεριφορά του. Λίγο πριν τον τελικό του Champions League ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Ντόρτμουντ, είχε έναν έντονο διάλογο με Άγγλο δημοσιογράφο. Όταν εκείνος τον συνεχάρη για τον Τζουντ, ο Μπέλινγχαμ αντέδρασε και τον διόρθωσε λέγοντάς του ότι έχει «δύο γιους» και χαρακτήρισε το σχόλιο «απαράδεκτο λάθος».

Η σφοδρή επίθεση σε δημοσιογράφο και η «συγγνώμη» της FA

Παρόμοιο επεισόδιο εκτυλίχθηκε και στο «Σεντ Τζορτζ Παρκ», σε αγώνα της Κ21 των Λιονταριών. Ένας ρεπόρτερ ρώτησε για το μέλλον του Τζόουμπ, με αποτέλεσμα να δεχθεί μια σφοδρή λεκτική επίθεση, τόσο έντονη που η FA αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για το περιστατικό στο Μέσο όπου εκείνος εργάζεται!

Η στάση αυτή έχει δημιουργήσει εντάσεις και αναστάτωση και στη εθνική Αγγλίας. Ο Τζουντ, καθοδηγούμενος από τον πατέρα του, αποφεύγει τα ανεπίσημα media briefings, σε αντίθεση με όλους τους συμπαίκτες του, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για το αν αντιμετωπίζεται εκείνος ως μία «ειδική περίπτωση» και λαμβάνει ιδιαίτερη μεταχείρηση εξαιτίας της ιδιορρυθμίας του πατέρα του.

Η διαμάχη με τον Τούχελ

Ακόμη και η προσπάθεια του Τόμας Τούχελ να του βάλει όρια φαίνεται να... έπεσε στο κενό, καθώς η ατυχής δήλωσή του ότι ορισμένες εκφράσεις του Τζουντ μπορεί να φαίνονται «αποκρουστικές» προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην οικογένεια που τα έβαλε μαζί του και ζήτησε να λογοδοτήσει απέναντι στον σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όλα αυτά τα περιστατικά ενισχύουν την εικόνα του Μαρκ Μπέλινγχαμ ως μιας ιδιαίτερα ισχυρής αλλά και αμφιλεγόμενης φιγούρας στο αγγλικό ποδόσφαιρο που τον τελευταίο καιρό φαίνεται να προβληματίζει έντονα ιδιαίτερα τα άτομα της Ομοσπονδίας.