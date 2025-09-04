Ματίας Αλμέιδα: «Για να δούμε αν θα σας κερδίσουμε» - η πρόκληση σε δημοσιογράφους
Ο Ματίας Αλμέιδα άνοιξε για μισή ώρα την τελευταία προπόνηση της Σεβίλλης και βρήκε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους δημοσιογράφους. Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ μετά την ηρεμία που επικρατεί στο πεδίο της Σεβίλλης, λόγω της τελευταίας νίκης που έκανε η ομάδα του, είναι πιο χαλαρός και μάλιστα κάνει και ποδοσφαιρικές προκλήσεις στον τύπο της Ισπανίας.
Ο Αλμέιδα ρώτησε τους δημοσιογράφους για τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους και την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο όμως αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν η πρόκληση που τους έκανε, για να αναμετρηθούν απέναντι στο «τιμ Σεβίλλη» που φαίνεται να έχει δημιουργήσει ο αργεντινός τεχνικός.
Η Σεβίλλη μέχρι τώρα ηττηθεί δύο φορές και δεν ξεκίνησε με το δεξί την φετινή πορεία της στην La Liga, όμως η τελευταία αναμέτρηση ήταν νικηφόρα επικρατώντας 2-0 της Τζιρόνα. Οι δύο προηγούμενες αναμετρήσεις ήταν με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Χετάφε.
¡𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚!— ElDesmarque Sevilla FC (@eldesmarque_sfc) September 4, 2025
😉 Matías Almeyda reta a la prensa sevillana a jugar contra ellos.
▪️ "A ver si os ganamos".
🔗 https://t.co/HPBlyg3DuF 🔗 pic.twitter.com/E5M3j3wSKr
