Ο Ματίας Αλμέιδα σε προπόνηση της Σεβίλλης βρήκε την ευκαιρία να γνωριστεί καλύτερα και να κάνει πλάκα με τους δημοσιογράφους.

Ο Ματίας Αλμέιδα άνοιξε για μισή ώρα την τελευταία προπόνηση της Σεβίλλης και βρήκε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους δημοσιογράφους. Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ μετά την ηρεμία που επικρατεί στο πεδίο της Σεβίλλης, λόγω της τελευταίας νίκης που έκανε η ομάδα του, είναι πιο χαλαρός και μάλιστα κάνει και ποδοσφαιρικές προκλήσεις στον τύπο της Ισπανίας.

Ο Αλμέιδα ρώτησε τους δημοσιογράφους για τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους και την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο όμως αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν η πρόκληση που τους έκανε, για να αναμετρηθούν απέναντι στο «τιμ Σεβίλλη» που φαίνεται να έχει δημιουργήσει ο αργεντινός τεχνικός.

Η Σεβίλλη μέχρι τώρα ηττηθεί δύο φορές και δεν ξεκίνησε με το δεξί την φετινή πορεία της στην La Liga, όμως η τελευταία αναμέτρηση ήταν νικηφόρα επικρατώντας 2-0 της Τζιρόνα. Οι δύο προηγούμενες αναμετρήσεις ήταν με την Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Χετάφε.