Γιαμάλ: «Δεν με νοιάζει τι λέγεται για μένα, πολλά από αυτά έχουν επινοηθεί»

Το wonderkid του παγκοσμίου ποδοσφαίρου μίλησε σε ισπανικό τηλεοπτικό σταθμό, τονίζοντας πως τα όσα λέγονται για την ζωή του εκτός γηπέδων δεν τον... απασχολούν, και πολλά από αυτά είναι επινοημένα.

Ήταν το πρόσωπο της περασμένης χρονιάς για την Μπαρτσελόνα (μαζί με τον Ραφίνια) και φυσικά παραμένει και φέτος, ύστερα κιόλας από την ανάληψη του θρυλικού «10» στο πίσω μέρος της φανέλας.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη αν και μόλις 18 ετών, απασχολεί άπαντες τόσο για τα απίθανα καμώματά του εντός των τεσσάρων γραμμών, όσο και για την εξωγηπεδική του ζωή, η οποία ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι πήρε «φωτιά» και σχολιάστηκε έντονα σε ευρύ φάσμα. Το wonderkid των Καταλανών (και του ποδοσφαίρου γενικότερα) παραχώρησε συνέντευξη στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV3, μιλώντας για όλα τα παραπάνω.

Αναφέρθηκε στα όσα λέγονται για εκείνον, τονίζοντας πως δεν τον επηρεάζουν και αρκετά από αυτά είναι... εφευρέσεις, ενώ σχολίασε και τις αγωνιστικές του επιδόσεις. Τόνισε πως στόχος των Καταλανών είναι το Champions League αλλά και το back to back στη La Liga, ενώ σε ερώτηση για τη «Χρυσή Μπάλα» εξήγησε πως κάθε παίκτης θέλει το συγκεκριμένο βραβείο και κάποια στιγμή θα το κερδίσει.

Τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης:

Για τα όσα γράφονται για τη ζωή του εκτός γηπέδων:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν με επηρεάζουν. Έχω συνειδητοποιήσει ότι όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μου θα συζητηθούν και σε πολλά σημεία θα επινοηθούν. Δεν με νοιάζει και πολύ. Τελικά, το είπα ήδη την ημέρα της ανανέωσής μου, και για τα καλά και για τα κακά, ακούω μόνο τον κύκλο μου, που είναι αυτοί που πραγματικά ξέρουν τα πράγματα και τι έχει σημασία. Ακολουθώ το μονοπάτι μου, συνεχίζω με τη νοοτροπία μου, η οποία πιστεύω ότι είναι αυτή που με έφερε εδώ».

Για τη στήριξη του Ντε Λα Φουέντε (σσ προπονητής Ισπανίας):

«Είμαι πολύ ευγνώμων για τα όσα είπε ο Ντε Λα Φουέντε. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που μπορούσαν να με υπερασπιστούν καλύτερα, με τα σωστά και ακριβή λόγια, και ναι, συμφωνώ μαζί του. Τελικά, είναι το πιο εύκολο πράγμα είναι να μιλάνε οι άνθρωποι. Αυτό που μιλάνε περισσότερο για μένα τελευταία είναι τι κάνω εκτός γηπέδου, αλλά μιλάνε για μένα για αυτό που κάνω μέσα στο γήπεδο, γιατί αν δεν ήταν για αυτό που κάνω μέσα στο γήπεδο, κανείς δεν θα μιλούσε για μένα. Κανείς δεν θα έλεγε για έναν παίκτη του Ματαρό ότι έκανε πάρτι για τα 18α γενέθλιά του ή για την προσωπική του ζωή. Είμαι πολύ ήρεμος. Οι άνθρωποι που έχουν σημασία ξέρουν πώς είμαι. Τελικά, ο Λουίς, ο προπονητής μου στην εθνική ομάδα, με υπερασπίζεται, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Θα του είμαι πάντα ευγνώμων και συμφωνώ μαζί του σε όλα».

Για την ισοπαλία με τη Ράγιο και τα «γκάζια» του Φλικ:

«Μετά από μια ισοπαλία, ξεφεύγεις από την κούρσα. Στο τέλος, πρέπει να κερδίσεις, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Έχουμε πάρει επτά βαθμούς από τους εννέα σε πολύ δύσκολα γήπεδα, κάτι που ο κόσμος δεν αναφέρει. Δεν έχουμε παίξει ακόμα στο δικό μας γήπεδο, μόνο εκτός έδρας. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με όλα αυτά. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν ήταν το παιχνίδι μας. Δεν ξεκινήσαμε με την ένταση που τελειώσαμε. Έχει δίκιο ότι κάναμε πολλά λάθη, αλλά μπορούν να συμβούν. Πρέπει να ανακτήσουμε το επίπεδό μας το συντομότερο δυνατό και να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι».

Για τον στόχο της La Liga:

«Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να κερδίσεις ξανά αφού έχεις ήδη κερδίσει, αλλά είμαστε μια νεαρή ομάδα που δεν έχει κερδίσει τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα. Πάντα θέλουμε περισσότερα, αλλά το πρωτάθλημα είναι πολύ μεγάλο και είναι η διοργάνωση στην οποία πρέπει να είσαι πιο συνεπής, και είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να το κερδίσουμε ξανά».

Αν πιστεύει ότι θα πάρει την «Χρυσή Μπάλα»:

«Ναι, θέλουμε να κερδίσουμε το Champions League (γέλια). Ναι, και τα δύο. Και τα δύο είναι όνειρο, ειδικά για την Μπάρτσα. Το Champions League θα ήταν απίστευτο. Προφανώς, κάθε παίκτης θέλει να κερδίσει τη «Χρυσή Μπάλα», και όποιος λέει ότι δεν το θέλει λέει ψέματα. Το να βρίσκεσαι εκεί στα 18, νομίζω, είναι κάτι που πρέπει να εκτιμηθεί και ελπίζω να συμβεί».

Για το νούμερο «10» στην Μπαρτσελόνα:

«Μετά το Euro, υπήρχαν ήδη συζητήσεις για το αν θα έπαιρνα τον αριθμό 10, αλλά τελικά παρέμεινα με τον αριθμό 19. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή, ήταν πολύ νωρίς για να πάω από το 27 στο 19, μετά στο 10. Ο «Ανσού» τον είχε και ήταν πολύ καλός μου φίλος, το καλύτερο ήταν να τον φοράει και να τον σέβεται, γιατί δεν θα ήθελα να έχω έναν αριθμό και να μου τον παίρνει ένας φίλος μου. Είπα ότι μέχρι ο «Ανσού» να είναι σε άλλη ομάδα ή να φύγει, δεν επρόκειτο να τον πάρω. Δεν ένιωθα πίεση, σκεφτόμουν μόνο να βρω τον δρόμο μου, νομίζω ότι μου πηγαίνει καλά, νομίζω ότι είναι καλύτερα από ό,τι με τον αριθμό 19».

Για το αν θα επικεντρωθεί στο σκοράρισμα ή τις ασίστ:

«Όπως έχω πει, το γκολ έρχεται με τον καιρό. Τελικά, οι ασίστ έρχονται φυσικά. Δεν είναι κάτι που λέω «θέλω να κάνω περισσότερες ασίστ», μου έρχονται φυσικά λόγω του στυλ παιχνιδιού μου. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια, έχω αφήσει τον εαυτό μου να ορμήσει περισσότερο στα γκολ. Εστιάζω περισσότερο σε αυτό. Τελικά, είναι πιο σημαντικά, κάτι που πρέπει να απαιτώ από τον εαυτό μου. Όταν φτάνω σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, πρέπει να προσπαθώ να προχωρήσω στο επόμενο. Δουλεύω πάνω σε αυτό τώρα, προσπαθώντας να σκοράρω όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ, αλλά πάντα με γνώμονα τον στόχο της ομάδας».