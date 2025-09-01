Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανακοίνωσε και τον Νίκο Γκονζάλες από Γιουβέντους
Την όγδοη μεταγραφική της προσθήκη ολοκλήρωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς να υπολογίζονται καν τα deal με Μουσό και Λενγκλέ που βρίσκονταν από πέρσι ως δανεικοί στην ομάδα. Ο λόγος για τον Νίκο Γκονζάλες της Γιουβέντους, ο οποίος καταφτάνει στη Μαδρίτη για να ενισχύσει τη δεξιά πτέρυγα.
Όπως έγινε γνωστό, οι δυο ομάδες συμφώνησαν για τον δανεισμό του Αργεντινού μέσου, ο οποίος τη φετινή σεζόν θα αγωνίζεται με τα ερυθρόλευκα της Ατλέτικο.
Ο 30χρονος πέρασε ήδη από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν ανακοινώθηκε από το νέο του κλαμπ. Την προηγούμενη σεζόν ο Γκονζάλες κατέγραψε συνολικά 38 συμμετοχές με τη Γιουβέντους σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ.
¡Bienvenido, Nico Gonzalez! 🔴⚪🇦🇷 pic.twitter.com/9H1lam8wyh— Atlético de Madrid (@Atleti) September 1, 2025
