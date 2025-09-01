Η Σεβίλλη δυναμώνει, φέρνοντας στο ρόστερ έναν παίκτη με σημαντικό παρελθόν στη La Liga, καθώς η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Αλέξις Σάντσες.

Ο 36χρονος , που έκανε σπουδαία πράγματα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα πριν από μερικά χρόνια και μετά ξεχώρισε σε Άρσεναλ και Ίντερ, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ισπανία σύμφωνα με δημοσίευμα του «footballespana». Η Ουντινέζε τον είχε εκτός πλάνων, οπότε η πρόταση της Σεβίλλης ήρθε την κατάλληλη στιγμή.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ η μεταγραφή είναι πολύ κοντά και μάλιστα ο παίκτης θα έρθει ελεύθερος, καθώς οι Ιταλοί θέλουν να τον «ξεφορτωθούν» πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο.

Η αποχώρηση του Ντόντι Λουκεμπακιό για την Μπενφίκα, με το deal να αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, έκανε την ομάδα του άλλοτε τεχνικού της ΑΕΚ να ψάχνει άμεσες λύσεις, και η περίπτωση του Σάντσες φαίνεται ελκυστική λύση.