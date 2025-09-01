Πρώτη απώλεια βαθμών για την Μπαρτσελόνα που δεν κατάφερε να δραπετεύσει από το «Βαγιέκας» απέναντι στη σκληροτράχηλη Ράγιο Βαγιεκάνο μένοντας στο 1-1. Στο πρώτο ημίχρονο το VAR βγήκε... νοκ άουτ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο έβαλε... φρένο στην Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ μπορεί να προηγήθηκε με το αμφισβητούμενο πέναλτι του Γιαμάλ, ωστόσο η Ράγιο έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε, με το τελικό 1-1 να μένει ως το τέλος, παρά την προσπάθειά της να ανατρέψει το ματς. Πολλή συζήτηση ξεσήκωσε η φάση του πέναλτι στο 37', καθώς το VAR δεν λειτουργούσε, λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του α' μέρους. Καλύτερος παίκτης στο ματς για τους Μπλαουγκράνα ο τερματοφύλακάς τους, Ζοάν Γκαρθία, που κατέβασε ρολά.

Απουσία VAR, πέναλτι και «φωνές»

Η Μπαρτσελόνα ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη στο ματς με τα σουτ των Γιαμάλ και Ραφίνια μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά η η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε από τα πόδια του Ράτσιου για την Ράγιο. Στο 12', ο Ρουμάνος βρέθηκε στην «καρδιά» της άμυνας, αλλά ο Γκαρθία ήταν εκεί για την ομάδα του αποκρούοντας εντυπωσιακά. Από εκεί και μετά το παιχνίδι... άνοιξε, ο ρυθμός ήταν καλός και η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω. Η Ράγιο παρέμενε ψηλά πιέζοντας τους παίκτες του Φλικ προσπαθώντας να δημιουργήσει ρήγματα με μακρινές μπαλιές και τον Παλαθόν που έτρεχε στην πλάτη της άμυνας.

Η αμφιλεγόμενη φάση του ματς ήρθε στο 37ο λεπτό. Ο Γιαμάλ ελίχθηκε στην περιοχή του Μπατάλια, με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι στην επαφή του Τσαβάρια με τον 18χρονο. Επικράτησε ένταση με τις έντονες διαμαρτυρίες των παικτών της Ράγιο, ωστόσο η φάση δεν μπορούσε να ελεγχθεί εξαιτίας της απουσίας του VAR! Μετά τον αναβρασμό, ο Γιαμάλ ανέλαβε την εκτέλεση ευστοχώντας για το 1-0 της Μπαρτσελόνα στο 40'. Μάλιστα, ο Όλμο έχασε μοναδική ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, αλλά αστόχησε στις καθυστερήσεις από πολύ καλή θέση.

Πέρεθ ο... τιμωρός

Όπως στο πρώτο μέρος, έτσι και στην αρχή του δεύτερου η Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που απείλησε πρώτη με τον Όλμο, αλλά η συνέχεια ανήκε στη Ράγιο. Η οποία άρχισε να ανεβάζει στροφές και να πιέζει και στο τέλος δικαιώθηκε. Στο κόρνερ που εκτέλεσε ο Παλαθόν στο 67ο λεπτό, ο Πέρεθ που πριν από οκτώ λεπτά είχε περάσει στο ματς βρέθηκε ανενόχλητος στο πίσω δοκάρι και εκτέλεσε στην κίνηση στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Οι γηπεδούχοι είχαν τον πρώτο λόγο στο υπόλοιπο δεύτερο μέρος και έχασαν μοναδικές ευκαιρίες για να πάρουν το ματς. Στο 73' ο Γκαρθία είπε «όχι» στο τετ α τετ του Ντε Φρούτος, ενώ στο 90ό λεπτό ο Ισπανός γκολκίπερ σταμάτησε και τον Βαλεντίν, προτού μπλοκάρει και το σουτ του Καμέγιο. Στους 7 βαθμούς πλέον η ομάδα του Φλικ.

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάλια, Ράτσιου, Λεγιούν, Φελίπε (76' Βαλεντίν), Τσαβαρία, Παλαθόν (90+2' Πάτσα), Σις, Λόπεθ (57' Πέρεθ), Άλβαρο Γκαρθία (90+3' Γκουμπάο), Ντίαθ, Ντε Φρούτος (76' Καμέγιο)

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Γκαρθία, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Κρίστενσεν, Μπαλντέ (78' Μαρτίν), Ντε Γιονγκ, Πέδρι, Γαμάλ, Ραφίνια (62' Ράσφορντ), Όλμο (63' Λόπεθ), Τόρες (78' Λεβαντόφσκι)

«Απόλυτη» η Μπιλμπάο, πρώτη γκέλα για Βιγιαρεάλ

Συνέχεια στο εξαιρετικό της ξεκίνημα έδωσε η Αθλέτικ Μπιλμπάο, που δείχνει πως και φέτος μπορεί να φιγουράρει στα... ψηλά της La Liga. Οι Βάσκοι πήραν το «διπλό» απέναντι στην της Μπέτις (2-1) και μαζί το τρίτο του τρίποντο σε ισάριθμες αγωνιστικές. Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Μπάρτρα στο 60ο λεπτό και στο 85' ο Παρέδες κλείδωσε τη νίκη κάνοντας το 2-0. Το μόνο μπόρεσε να κάνει η Μπέτις ήταν να μειώσει με τον Μπακαμπού στις καθυστερήσεις.

Αντίθετα, η Βιγιαρεάλ δεν κατάφερε να διατηρήσει το δικό της απόλυτο. Μετά από δύο νίκες στις πρώτες δύο αγωνιστικές, η ομάδα του Μαρθελίνο στραβοπάτησε στην έδρα της Θέλτα. Άνοιξε το σκορ με το τέρμα του Νικολά Πεπέ στο 53', όμως ο Μπόρχα Ιγκλέσιας την... πάγωσε στο 90+4' και έσωσε τον βαθμό για τους γηπεδούχους. Σημαντικό τρίποντο για την Εσπανιόλ, επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Οσασούνα και ανέβηκε στους επτά βαθμούς, με δύο νίκες και μια ισοπαλία στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ο Ρομέρο στο 52' πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς.