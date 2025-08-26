Ο Βινίσιους αρχικά χασμουριόταν στον πάγκο και μετά προκάλεσε τους οπαδούς της Οβιέδο

Ο Βινίσιους αρχικά έδειχνε να βαριέται στον πάγκο της Ρεάλ και όταν μπήκε στο παιχνίδι, προκάλεσε τους οπαδούς της Οβιέδο.

Ο Βινίσιους βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τη συμπεριφορά που επέδειξε κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Οβιέδο το βράδυ της Κυριακής (24/08).

Αρχικά, οι κάμερες τον έπιασαν να χασμουριέται στον πάγκο, την ώρα που οι συμπαίκτες του πάλευαν να «σπάσουν» την αμυντική λειτουργία των αντιπάλων.

Στη συνέχεια όταν πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο προσποιήθηκε ένα πέναλτι που του χάρισε κίτρινη κάρτα και εξόργισε το πλήθος. Τελικά, αφού πέτυχε το τρίτο γκολ για τους «μερένχες», γύρισε προς τις κερκίδες της Οβιέδο και έκανε μια χειρονομία που ερμηνεύτηκε ως «ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία», γεγονός που εξόργισε ακόμη περισσότερο τους οπαδούς των γηπεδούχων.

Μέσα σε αυτή την τεταμένη ατμόσφαιρα, εμφανίστηκε η φωνή του Τιμπό Κουρτουά. Ο Βέλγος τερματοφύλακας, που κάθισε κάτω από τα δοκάρια στο «Κάρλος Ταρτιέρε», και κράτησε ανέπαφη την εστία της «βασίλισσας» ήθελε να στείλει το δικό του μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κουρτουά έγραψε ένα σύντομο αλλά άμεσο μήνυμα στο προσωπικό του λογαριασμό στο X: «Σπουδαία νίκη σε ένα πολύ δύσκολο στάδιο που ανήκει στην κορυφαία κατηγορία». Ήταν μια ειλικρινής αναγνώριση προς τη Ρεάλ Οβιέδο, το στάδιο και τους οπαδούς της, που γέμισαν τις κερκίδες σε μια ιστορική μέρα μετά από 24 χρόνια μακριά από την ελίτ.

Αυτό το μήνυμα δεν πέρασε απαρατήρητο, από τους οπαδούς και τα μίντια. Πολλοί ερμήνευσαν την χειρονομία του ως έμμεση κριτική προς τον Βραζιλιάνο. Μπορεί να μην ανέφερε το όνομά του, αλλά η αντίθεση και η σύγκριση σχετικά με την συμπεριφορά των δύο ήταν αναπόφευκτη.