Ερωτευμένος ξανά φαίνεται να είναι ο σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, με βίντεο από ταξίδι του με 30χρονη τραγουδίστρια να κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, φαίνεται πως έχει μπει σε νέες περιπέτειες… εκτός γηπέδου! Μετά το μεγάλο πάρτι των 18ων γενεθλίων του που συζητήθηκε πολύ, ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα εντοπίστηκε να περνάει χρόνο με την γνωστή τραγουδίστρια Νίκι Νικόλ.

Οι δυο τους μάλιστα ταξίδεψαν μαζί από το Μονακό στη Βαρκελώνη, όπου προσγειώθηκαν σε ιδιωτικό αεροδρόμιο, και έγιναν αντιληπτοί από φωτογράφους και κάμερες.

Σύμφωνα με όσα λέει ο ισπανικός Τύπος, γνωρίστηκαν στο ίδιο το πάρτι γενεθλίων του Γιαμάλ, το οποίο είχε γίνει talk of the town. Ο ίδιος, όμως, έχει ξεκαθαρίσει πως απολαμβάνει τη ζωή του όπως θέλει, χωρίς να δίνει εξηγήσεις για τα ταξίδια ή τις εξόδους του.

Από την πλευρά της, η Νίκι Νικόλ είναι μεγάλη σταρ στα social media με πάνω από 21 εκατομμύρια followers και μόλις πρόσφατα χώρισε από τον τραγουδιστή Peso Pluma, μετά από μια σχέση που κράτησε μερικούς μήνες.

Όπως και να ‘χει, οι κοινές στιγμές των δύο έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον και σίγουρα θα συζητηθούν πολύ τους επόμενους μήνες. Ο Γιαμάλ, πάντως, δείχνει να ζει τη ζωή του στο έπακρο, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο.