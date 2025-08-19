Η Μπέτις δεν τα κατάφερε στην έδρα της Έλτσε που αντιστάθηκε μέχρι τέλους και πέταξε τους πρώτους της βαθμούς (1-1) με το... καλημέρα στη La Liga.

Πρεμιέρα χωρίς χαμόγελα για τη Μπέτις στη La Liga. Οι Βερδιμπλάνκος τα βρήκαν σκούρα στην έδρα της Έλτσε που επέστρεψε φέτος στην πρώτη κατηγορία και με το τελικό 1-1 πέταξαν τους πρώτους τους βαθμούς στη νέα σεζόν. Αν και οι Ανδαλουσιανοί είχαν αποκτήσει προβάδισμα από το 21΄χάρη σε γκολ του Ρουιμπάλ, η Έλτσε δεν παράτησε το ματς και τελικά ισοφάρισε με τον Βαλέρα στο 81΄για το τελικό 1-1.