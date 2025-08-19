Έλτσε - Μπέτις 1-1: Πρεμιέρα με το αριστερό στη La Liga για τους Βερδιμπλάνκος
Η Μπέτις δεν τα κατάφερε στην έδρα της Έλτσε που αντιστάθηκε μέχρι τέλους και πέταξε τους πρώτους της βαθμούς (1-1) με το... καλημέρα στη La Liga.
Πρεμιέρα χωρίς χαμόγελα για τη Μπέτις στη La Liga. Οι Βερδιμπλάνκος τα βρήκαν σκούρα στην έδρα της Έλτσε που επέστρεψε φέτος στην πρώτη κατηγορία και με το τελικό 1-1 πέταξαν τους πρώτους τους βαθμούς στη νέα σεζόν. Αν και οι Ανδαλουσιανοί είχαν αποκτήσει προβάδισμα από το 21΄χάρη σε γκολ του Ρουιμπάλ, η Έλτσε δεν παράτησε το ματς και τελικά ισοφάρισε με τον Βαλέρα στο 81΄για το τελικό 1-1.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.