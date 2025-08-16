Βιγιαρεάλ - Οβιέδο 2-0: Με το δεξί στη νέα σεζόν το Κίτρινο Υποβρύχιο
Ιδανική πρεμιέρα για τη Βιγιαρεάλ. Το Κίτρινο Υποβρύχιο καθάρισε από το πρώτο μέρος την υπόθεση τρίποντο απέναντι στη νεοφώτιστη Οβιέδο και με το τελικό 2-0 ξεκίνησε με το δεξί στη νέα σεζόν στη La Liga. Αφού οι φιλοξενούμενοι σπατάλησαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ με χαμένο πέναλτι του Ρονδόν στο 14΄, η Βιγιαρεάλ τους τιμώρησε στα λεπτά που ακολούθησαν. Στο 27΄αρχικά η Οβιέδο έμεινε με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Ρέινα και δυο λεπτά μετά ο Έτα Εγιόνγκ άνοιξε το σκορ για τη Βιγιαρεάλ. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Γκέιγ στο 36΄.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.