Η Βιγιαρεάλ χάρη σε δυο γκολ στο πρώτο μέρος νίκησε με 2-0 τη νεοφώτιστη Οβιέδο και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις στη La Liga.

Ιδανική πρεμιέρα για τη Βιγιαρεάλ. Το Κίτρινο Υποβρύχιο καθάρισε από το πρώτο μέρος την υπόθεση τρίποντο απέναντι στη νεοφώτιστη Οβιέδο και με το τελικό 2-0 ξεκίνησε με το δεξί στη νέα σεζόν στη La Liga. Αφού οι φιλοξενούμενοι σπατάλησαν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ με χαμένο πέναλτι του Ρονδόν στο 14΄, η Βιγιαρεάλ τους τιμώρησε στα λεπτά που ακολούθησαν. Στο 27΄αρχικά η Οβιέδο έμεινε με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Ρέινα και δυο λεπτά μετά ο Έτα Εγιόνγκ άνοιξε το σκορ για τη Βιγιαρεάλ. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Γκέιγ στο 36΄.