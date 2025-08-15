Τα δύο τραγικά λάθη του Πάουλο Γκαζανίγκα στοίχισαν ανεπανόρθωτα στη Τζιρόνα που ηττήθηκε στην πρεμιέρα της La Liga από τη Ράγιο Βαγιεκάνο με 1-3.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο «χρωστάει» τους πρώτους της τρεις βαθμούς στον τερματοφύλακα της Τζιρόνα, τον Πάουλο Γκαζανίγκα. Ο Αργεντινός γκολκίπερ έκανε τα πάντα για να... χάσει η ομάδα του (1-3) στην πρεμιέρα της La Liga και αναδείχθηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή.

Η κακή μέρα από το πρωί φαίνεται εξάλλου. Στο 18' και στην προσπάθειά του να δώσει πάσα, ο Γκαζανίγκα έκανε... τσαφ με τον Ντε Φτρούτος στη συνέχεια να σκοράρει για τη Βαγιεκάνο. Δύο λεπτά μετά, ο Γκαρθία διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων πριν η Τζιρόνα συνέλθει.

El error de Gazzanigga es para meterlo en el calabozo 💀#GironaRayo #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/970UIIIlwd — Fabrizio Laporta (@FabrizioLaparto) August 15, 2025

Παρ' όλα αυτά, το «ρεσιτάλ» λαθών συνεχίστηκε. Στο 43', ο Γκαζανίγκα επιχείρησε να κάνει ντρίμπλα στον Ντε Φρούτος, εκείνος έκλεψε την μπάλα και ο Αργεντινός τον... γκρέμισε με τον διαιτητή να του δείχνει κόκκινη κάρτα και να καταλογίζει πέναλτι. Το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Παλαθόν στο 45'. Το μόνο που κατάφερε η Τζιρόνα ήταν να μειώσει στο 57' με τον Ρόκα.