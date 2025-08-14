Ανήμερα των γενεθλίων του, ο Φράνκο Μασταντουόνο, το νέο wonderkid της Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάστηκε από τη νέα του ομάδα παρουσία του προέδρου της Βασίλισσας, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ονειρικά είναι για τον Φράνκο Μαστανουόνο τα 18α γενέθλιά του! Ο Αργεντινός αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι από τη Ρεάλ Μαδρίτης και αποτελεί το νέο... διαμαντάκι της Βασίλισσας.

Παρουσία του προέδρου του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο Μασταντουόνο και παρουσιάστηκε επίσημα στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ, με τον Πέρεθ να τον χαρακτηρίζει ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των τελευταίων ετών.

Τον λόγο πήρε ο ίδιος ο Μασταντουόνο που μίλησε για τις επαφές του με τον Τσάμπι Αλόνσο και τον... Λουίς Ενρίκε, ενώ μίλησε και για το ποδοσφαιρικό του ίνδαλμα, τον Λιονέλ Μέσι!

«Είχε ήδη έρθει σε επαφή με τον Αλόνσο, με κάλεσε και μιλήσαμε και ήταν πολύ σημαντικό για εμένα. Μου έδωσε πάρα πολλή αυτοπεποίθηση.

Ο Μέσι σημαίνει πολλά για την Μπαρτσελόνα και τους Αργεντινούς. Νομίζω ότι η Ρεάλ είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Είμαι εδώ για να αφήσω σημάδι. Θέλω οι οπαδοί της Ρεάλ να είναι περήφανοι για ό,τι κάνω στο χορτάρι.

Για μένα, ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο είναι ο Μέσι! Είμαι Αργεντινός και για μένα είναι ο κορυφαίος. Ήταν όμορφο να παρακολουθώ την πορεία πολλών παικτών στη Ρεάλ. Δεν πρόλαβα να δω τον Ντι Στέφανο, αλλά είδα τον Ντι Μαρία και τον Ιγκουαΐν.

¡MASTANTUONO SE CONFIESA! 💥



Durante su presentación con el Real Madrid, el argentino ha confesado:



"El mejor jugador del mundo para mi, es Messi" 😱😱 pic.twitter.com/G5O994PhAy — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 14, 2025

Υπήρξαν αρκετές ομάδες που έδειξαν ενδιαφέρον και είμαι πολύ ευγνώμων. Είναι τιμή μου ότι τόσοι σύλλογοι ενδιαφέρθηκαν. Είχα την τύχη να μιλήσω με τον Λουίς Ενρίκ και ήταν πολύ ξεκάθαρος μαζί μου. Του εκφράζω τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μου.

Έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα γιόρταζα τα γενέθλιά μου με αυτόν τον τρόπο. Το να έρθω σε έναν σύλλογο όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, με αυτό το μέγεθος και αυτή τη λάμψη, είναι ένα όνειρο, κάτι μοναδικό», είπε μεταξύ άλλων ο Μασταντουόνο.