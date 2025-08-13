Ινίγο Μαρτίνεθ για τη μεταγραφή του στην Αλ Νασρ: «Τέτοια συμβόλαια έρχονται μια φορά στη ζωή σου»

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ άφησε από το... πουθενά την Μπαρτσελόνα για την Αλ Νασρ όντας, όπως παραδέχθηκε, γοητευμένος από τα εκατομμύρια που στρώθηκαν στα πόδια του.

Τουλάχιστον δεν… κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του. Ο Ινίγο Μαρτίνεθ προκάλεσε ένα μίνι σοκ στην Μπαρτσελόνα με την ξαφνική του απόφαση να διακόψει το συμβόλαιό του με τον σύλλογο και να υπογράψει στην Αλ Νασρ. Ήταν μια απόφαση που ήρθε εντελώς απροειδοποίητα και άφησε στα… κρύα του λουτρού τους Μπλαουγκράνα, αλλά και μια απόφαση που ο Ισπανός ομολόγησε πως δεν γινόταν να μην πάρει, βάσει όσων του παρουσιάστηκαν από τους Σαουδάραβες.

Ο 30χρονος αμυντικός ομολόγησε πως μετακομίζει στη Σαουδική Αραβία σχεδόν αποκλειστικά λόγω της οικονομικής πρότασης, που, όπως είπε, στην αρχή δεν πίστευε! Ο ετήσιος μισθός του στην Αλ Νασρ θα αγγίζει τα 20 εκατομμύρια και υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια.

«Τους έπιασα όλους εξαπίνης. Σήμερα στο ποδόσφαιρο όλα αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Σε οικονομικό επίπεδο, αυτό το πρωτάθλημα δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο. Βλέποντας την πορεία μου και όσα έχω πετύχει, ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνω αυτό το βήμα, αυτά τα “τρένα” περνούν μία φορά, αν περάσουν. Δεν μπορείς να αρνηθείς τέτοια συμβόλαια. Κανείς δεν είναι προετοιμασμένος να δει αυτά τα νούμερα. Όταν σου τα προτείνουν, ούτε που το πιστεύεις», είπε ο Ινίγο Μαρτίνεθ.

Ο Ισπανός στόπερ ανέφερε επίσης πως ο Χάνσι Φλικ κατανόησε πλήρως την επιλογή του και δήλωσε πως αυτό που μετανιώνει είναι ότι δεν θα παίξει στο νέο Καμπ Νου. Ο Μαρτίνεθ εντάχθηκε στην Μπαρτσελόνα το 2023 και ειδικά την περασμένη σεζόν τη βοήθησε σημαντικά, όντας ένας από τους πυλώνες της για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.