La Liga: Αλλαγή σελίδας στους ορισμούς των διαιτητών, θα ανακοινώνονται μία μέρα νωρίτερα
Αλλαγές φέρνει η νέα σεζόν στη La Liga όσον αφορά τους ορισμούς των διαιτητών στην ισπανική λίγκα, στο πλαίσιο της συνολικής αναδιοργάνωσης του διαιτητικού σώματος.
Πιο συγκεκριμένα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας (RFEF) ανακοίνωσε μέσω της Επιτροπής Διαιτησίας πως από τη νέα σεζόν οι διαιτητές θα ανακοινώνονται μία ημέρα πριν από τα παιχνίδια και μέχρι πριν τις 16:00 η ώρα.
Πρόκειται για μία νέα τακτική, η εφαρμογή της οποίας διαφοροποιεί την τακτική των προηγούμενων σεζόν. Μέχρι πρότινος, οι διαιτητές ορίζονταν μερικές ημέρες πριν από τα προγραμματισμένα ματς και τα ονόματά τους γίνονταν γνωστά κάθε Πέμπτη. Το χρονοδιάγραμμα αυτό πλέον θα αλλάξει, ανάλογα με την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων.
Η RFEF μάλιστα τονίζει ότι η αλλαγή αυτή θα ενισχύσει την αξιοπιστία του θεσμού διαιτησίας στο ισπανικό ποδόσφαιρο, ενώ στόχος είναι να περιοριστεί η έκθεση των διαιτητών στη δημόσια... κριτική. Φαινόμενο που είχε παρατηρηθεί ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες σεζόν. Η απόφαση αφορά και την δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.
🔴💥 #Official | The CTA will publish referee appointments one day before each match.— Archivo VAR 🇬🇧 (@ArchivoVAREng) August 12, 2025
▪️ The RFEF is completely changing the previous model and will publish the appointments individually.
▪️ This will be done both in LaLiga EA Sports and in LaLiga Hypermotion. pic.twitter.com/oaal0MJT0k
