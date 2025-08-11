Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι πρωταθλητές Ισπανίας προσέλαβαν τον πρώην τεχνικό διευθυντή της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη, για τη θέση του επικεφαλής σκάουτινγκ.

Προσθήκη από... Πορτογαλία για την Μπαρτσελόνα, η οποία προσέλαβε νέο άτομο για τη θέση του επικεφαλής σκάουτινγκ.

Οι «μπλαουγκράνα» όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έδωσαν τα χέρια με τον Ζοάο Αμαράλ, ο οποίος δούλευε για λογαριασμό του Βαγγέλη Μαρινάκη στη Ριο Άβε. Ο 38χρονος εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής τη σεζόν 2024-2025 στον πορτογαλικό σύλλογο του Έλληνα επιχειρηματία και προέδρου του Ολυμπιακού, με το συμβόλαιό του να λήγει στις 30 Ιουνίου.

Έτσι, οι Καταλανοί δεν έχασαν χρόνο και του έδωσαν τα «κλειδιά» όσον αφορά το τμήμα σκάουτινγκ, καθώς ο Ντέκο τον εμπιστεύεται αρκετά, λόγω της καλής σχέσης που διατηρούν.