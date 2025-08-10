Ρεάλ Μαδρίτης: Διάστρεμμα στον αστράγαλο ο Καμαβινγκά που «τρέχει» να προλάβει την πρεμιέρα
Η διαθεσιμότητα του Εντουάρντο Καμαβινγκά για το πρώτο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga είναι αμφίβολη, καθώς ο Γάλλος μέσος τραυματίστηκε στον αστράγαλο.
Πιο συγκεκριμένα, ο Καμαβινγκά ήταν απών από τις προπονήσεις της ομάδας του το τελευταίο διάστημα και με επίσημη ανακοίνωσή της η Ρεάλ επιβεβαίωσε τον τραυματισμό του. Ο Γάλλος υπέστη διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο έπειτα από τις ιατρικές εξετάσεις που έκανε στην Κυριακή (10/8).
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι μπορεί να μείνει εκτός για 10 ημέρες, κάτι που σημαίνει ότι θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα της Βασίλισσας απέναντι στην Οσασούνα στις 19 Αυγούστου. Θυμίζουμε ότι ο 22χρονος είχε ταλαιπωρηθεί πολύ από διάφορους τραυματισμούς την περασμένη σεζόν.
🚑 Camavinga vuelve a caer
🚨 El francés sufre un esguince en el tobillo derecho, pendiente de evolución médica https://t.co/r3XxmllRiM— MARCA (@marca) August 10, 2025
