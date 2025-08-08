Ρεάλ Μαδρίτης: Επέκτεινε το συμβόλαιο του «διαμαντιού» της Γκονζάλο Γκαρθία
Επένδυση στο μέλλον για τη Ρεάλ Μαδρίτης που εξασφάλισε την παραμονή του 21χρονου Γκονζάλο Γκαρθία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» μέχρι το 2030.
Ο Γκαρθία, που αποτελεί από τα δέκα του έτη μέλος του συλλόγου, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Βασίλισσας τον Νοέμβριο του 2023 και χρησιμοποιήθηκε κυρίως στο τέλος της περασμένης σεζόν καταγράφοντας τρεις συμμετοχές στα τρία τελευταία ματς της Ρεάλ στη La Liga.
Ο Τσάμπι Αλόνσο συμπεριέλαβε τον νεαρό επιθετικό στα βασικά του πλάνα στις ΗΠΑ και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025, εκεί όπου ο Γκαρθία εντυπωσίασε με τέσσερα γκολ και μία ασίστ παίζοντας βασικός και στα έξι παιχνίδια της ομάδας του, ενώ αναδείχθηκε και τοπ σκόρερ της διοργάνωσης.
Comunicado oficial: Gonzalo— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.