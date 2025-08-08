Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Γκονζάλο Γκαρθία έως το 2030, κρατώντας στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» το... διαμάντι της.

Επένδυση στο μέλλον για τη Ρεάλ Μαδρίτης που εξασφάλισε την παραμονή του 21χρονου Γκονζάλο Γκαρθία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» μέχρι το 2030.

Ο Γκαρθία, που αποτελεί από τα δέκα του έτη μέλος του συλλόγου, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Βασίλισσας τον Νοέμβριο του 2023 και χρησιμοποιήθηκε κυρίως στο τέλος της περασμένης σεζόν καταγράφοντας τρεις συμμετοχές στα τρία τελευταία ματς της Ρεάλ στη La Liga.

Ο Τσάμπι Αλόνσο συμπεριέλαβε τον νεαρό επιθετικό στα βασικά του πλάνα στις ΗΠΑ και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025, εκεί όπου ο Γκαρθία εντυπωσίασε με τέσσερα γκολ και μία ασίστ παίζοντας βασικός και στα έξι παιχνίδια της ομάδας του, ενώ αναδείχθηκε και τοπ σκόρερ της διοργάνωσης.