Μπαρτσελόνα: «Βόμβα» από το πουθενά και αποχώρηση Ινίγο Μαρτίνεθ για Αλ Νασρ
Και ενώ όλοι στην Μπαρτσελόνα ασχολούνταν με την υπόθεση του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, από τον οποίο ο σύλλογος αφαίρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, έσκασε «βόμβα» από το πουθενά!
Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τους πρωταθλητές Ισπανίας, με προορισμό τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός που διακρίθηκε την περασμένη σεζόν και βοήθησε τα μέγιστα για το εγχώριο τρεμπλ και την πορεία στο Champions League, φέρεται αποφασισμένος να συνεχίσει στη Saudi Pro League.
Βάσει των ρεπορτάζ, ο Μαρτίνεθ έχει το δικαίωμα να τερματίσει το τρέχον συμβόλαιό του με τους Καταλανούς, χωρίς εκείνοι να λάβουν κάποιο χρηματικό ποσό, ουσιαστικά χάνοντάς τον ως ελεύθερο, ενώ αναμένεται να υπογράψει για 1+1 χρόνια στην Αλ Νασρ.
🟡🔵 Info confirmed: Iñigo Martínez joins Al Nassr for free, no transfer fee at all.
There was a specific clause to allow his exit from Barcelona and Iñigo activated it.
His salary for upcoming season will be saved. ⤵️ https://t.co/S1XbaqokrS— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.