Μπαρτσελόνα: «Βόμβα» από το πουθενά και αποχώρηση Ινίγο Μαρτίνεθ για Αλ Νασρ

Μανώλης Μακρόπουλος
Ινίγο Μαρτίνεθ

Ένας εκ των κορυφαίων της περσινής σεζόν για τους «μπλαουγκράνα» αποχωρεί, καθώς σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ έχει έρθει σε συμφωνία με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Και ενώ όλοι στην Μπαρτσελόνα ασχολούνταν με την υπόθεση του Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, από τον οποίο ο σύλλογος αφαίρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, έσκασε «βόμβα» από το πουθενά!

Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τους πρωταθλητές Ισπανίας, με προορισμό τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός που διακρίθηκε την περασμένη σεζόν και βοήθησε τα μέγιστα για το εγχώριο τρεμπλ και την πορεία στο Champions League, φέρεται αποφασισμένος να συνεχίσει στη Saudi Pro League.

Βάσει των ρεπορτάζ, ο Μαρτίνεθ έχει το δικαίωμα να τερματίσει το τρέχον συμβόλαιό του με τους Καταλανούς, χωρίς εκείνοι να λάβουν κάποιο χρηματικό ποσό, ουσιαστικά χάνοντάς τον ως ελεύθερο, ενώ αναμένεται να υπογράψει για 1+1 χρόνια στην Αλ Νασρ.

