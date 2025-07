Ο Καταλανός τεχνικός εμφανίστηκε με νέο... στυλ και ένα μουστάκι που θυμίζει Τεντ Λάσο, ενώ μίλησε για το ενδεχόμενο επιστροφής στην Μπαρτσελόνα και το «φαινόμενο» Λαμίν Γιαμάλ.

Η Μάνστεστερ Σίτι επιστρέφει σήμερα (28/7) στις προπονήσεις, ενόψει της νέας σεζόν που ξεκινάει, με τους ποδοσφαιριστές και τον Πεπ Γκουαρδιόλα να ξεκινούν μίνι-προετοιμασία, καθώς η Premier League κάνει σέντρα στις 15 Αυγούστου.

Ο Καταλανός τεχνικός μάλιστα φαίνεται... κεφάτος, καθώς εμφανίστηκε με νέο στιλ. Συγκεκριμένα, ο φακός τον έπιασε να έχει αφήσει ένα μουστάκι που θυμίζει Τεντ Λάσο, με τον Πεπ να είναι αρκετά ευδιάθετος σε συζήτηση που είχε με κάτι κυρίες, όπως απεικονίζεται από φωτογραφίες. Βέβαια μέσα του και ο ίδιος γνωρίζει πως η χρονιά που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολη για τους «πολίτες», στον δρόμο της επιστροφής προς την κορυφή.

Εξίσου δύσκολη θα είναι και πιθανή επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα, καθώς όπως ο ίδιος εξήγησε, το συγκεκριμένο κεφάλαιο έχει «κλείσει» οριστικά, αποκλείοντας το ενδεχόμενο. «Μπάρτσα; Όχι, δεν θα επιστρέψω σαν προπονητής. Τελείωσε. Τελείωσε για πάντα. Ήταν πολύ όμορφο, αλλά τελείωσε», είπε χαρακτηριστικά ο 54χρονος.

Ύστερα, αναφερόμενος στον Λαμίν Γιαμάλ, ο Γκουαρδιόλα τόνισε πως το γεγονός ότι από τόσο νωρίς συγκρίνεται με τον Λιονέλ Μέσι, από μόνο του είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά χρειάζεται να χαράξει τον δικό του δρόμο.

«Θα πρέπει να αφήσουμε τον Λαμίν Γιαμάλ να χαράξει τον δικό του δρόμο, και όταν παίξει για δεκαπέντε χρόνια, θα μπορούμε να πούμε αν είναι καλύτερος από τον Μέσι ή όχι. Το γεγονός ότι συγκρίνεται με τον Μέσι είναι, από μόνο του, πολύ σημαντικό. Είναι σαν να συγκρίνεις έναν ζωγράφο με τον Βαν Γκογκ».

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Pep Guardiola: "We should let Lamine Yamal carve his own path, and when he plays for fifteen years, we can say whether he’s better than Messi or not. The fact that he is compared to Messi is, in itself, a huge deal. It’s like comparing a painter to Van Gogh." pic.twitter.com/dIAF6oIJox