Ράσφορντ: «Νιώθω σαν στο σπίτι μου στην Μπαρτσελόνα, εδώ τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα»

Στις πρώτες του δηλώσεις σαν παίκτης της Μπαρτσελόνα, ο Μάρκους Ράσφορντ εξέφρασε την χαρά και την ικανοποίηση του που υπέγραψε στον καταλανικό σύλλογο.

Ο Μάρκους Ράσφορντ υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα το απόγευμα της Τετάρτης (23/07) κι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως νέος παίκτης των «μπλαουγκράνα».

Ο 27χρόνος εξτρέμ, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα του Χάνσι Φλικ ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με οψιόν αγοράς, δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίησή του για το βήμα που έκανε στην καριέρα του, μια πολυαναμενόμενη μεταγραφή, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους φιλάθλους του συλλόγου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Ενθουσιασμένος. Είναι ένας σύλλογος όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Σημαίνει πολλά για μένα. Νιώθω σαν στο σπίτι μου. Είναι ένας οικογενειακός σύλλογος. Οι άνθρωποι σε κάνουν να νιώθεις άνετα»

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Βλέπω τη φιλοδοξία του συλλόγου, η οποία σε κάνει να θέλεις να γίνεις καλύτερος και να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Αυτό χρειάζομαι. Είμαι πολύ χαρούμενος και ανυπομονώ να παίξω», ήταν τα πρώτα λόγια του Άγγλου διεθνούς.

Ο Ράσφορντ αναφέρθηκε επίσης με τα καλύτερα λόγια στον νέο του συμπαίκτη, τον νεαρό Ισπανό σούπερ σταρ Λαμίν Γιαμάλ λέγοντας ότι:

«Είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο. Είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Είναι συναρπαστικό. Όλοι θέλουν να παίξουν με τους καλύτερους, και υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι παίκτες εδώ, και χαίρομαι που θα παίξω μαζί τους. Θα είναι συναρπαστικό.»

Τέλος αναφέρθηκε στις φιλοδοξίες που έχει για την νέα του ομάδα δηλώνοντας πως είναι έτοιμος να κερδίσει κάθε τρόπαιο με την Μπαρτσελόνα, αλλά κυρίως ονειρεύεται το Champions League.

«Θέλω να κερδίσω τα πάντα με τη Μπαρτσελόνα, αλλά ονειρεύομαι πιο πολύ το Champions League την επόμενη σεζόν. Παρακολούθησα τους αγώνες στα ημιτελικά της περασμένης σεζόν και ήταν πολύ κλειστοί. Είναι ένας ιστορικός σύλλογος, που πρέπει να διεκδικεί το τρόπαιο. Ελπίζω να καταφέρω να βοηθήσω στην επίτευξή του».



🔵🔴 Marcus Rashford: “Barcelona is a club where people's dreams come true”.



“What the club stands for means a lot to me as well and it feels like I'm at home, and this is a big factor in my choice”.



“I feel I’m joining a family”. pic.twitter.com/UPEwjTCJzX

