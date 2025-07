Ο πρώην διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής, Αντίλ Ραμί, «κατακεραύνωσε» τον Λαμίν Γιαμάλ για την εκτός γηπέδου συμπεριφορά του 18χρονου ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα.

Ο Αντίλ Ραμί «φημίζεται» για την κριτική που ασκεί χωρίς να... μασήσει τα λόγια του όταν το κάνει. Κάτι τέτοιο έκανε και με τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος δεν απέφυγε τα «φαρμακερά βέλη» του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Γαλλίας.

Ο Ραμί, αναγνώρισε βεβαίως το τεράστιο ποδοσφαιρικό ταλέντο του wonderkid της Μπαρτσελόνα, ωστόσο μέσω του καναλιού του στο Twitch εξαπέλυσε επίθεση όσον αφορά την συμπεριφορά του Ισπανού εκτός αγωνιστικού χώρου.

«Δεν με νοιάζει καθόλου για όσους δυσαρεστήσω, τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα και τους φαν του Γιαμάλ. Δεν δεν δίνω δεκάρα για αυτούς! Όσον αφορά το ταλέντο του δεν έχω τίποτα να πω, είναι αστέρι. Πιθανότατα θα κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα, ευρωπαϊκά κύπελλα και ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά μιλώντας ανθρώπινα, να πάει να γ@μηθε$...», ξέσπασε.

Εξηγώντας το... μένος του, ο Ραμί σχολίασε ότι όλα ξεκίνησαν λόγω μίας χειρονομίας του Γιαμάλ προς τον Κριστιάνο όταν πήγε να παραλάβει το μετάλλιό του μετά τον τελικό του Nations League τον Ιούνιο.

«Ο τρόπος που έσφιξε το χέρι του Κριστιάνο με ενόχλησε. Όλα ξεκίνησαν από εκεί. Δεν μου άρεσε που έφτιαχνε βίντεο πίσω από την πλάτη του και μιλούσε για αυτόν. Το να τον βλέπω να κάνει χαζά πράγματα με κατεβασμένα παντελόνια... Το θέμα με τα σορτς και τα κατεβασμένα παντελόνια προέρχεται από τις φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού».

Adil Rami (Former France player): "Lamine Yamal? The way he shook Cristiano Ronaldo's hand bothered me. It all started there. Seeing him doing nonsense with his shorts down... The shorts and low pants comes from the prisons of the United States and Mexico. I don't give a f*ck… pic.twitter.com/IWnjrdz6VH