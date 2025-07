Ο Λαμίν Γιαμάλ αποκάλυψε στην κάμερα της Μπαρτσελόνα τους στόχους που έχει θέσει και τα όσα θέλει να κατακτήσει με αφορμή τον ερτασμό των 18ων γενεθλίων του.

Ο Λαμίν Γιαμαλ μόλις έκλεισε τα 18 κα ήδη θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Πέρα από τα πάρτι και τους εορτασμούς που έκανε με τους δικούς του ανθρώπους, μίλησε στην κάμερα της Μπαρτσελόνα και δεν έκρυψε τις φιλοδοξίες και τους άμεσους στόχους του.

Σε μια παλαιότερη συνέντευξή του που φυλούσαν οι Καταλανοί για τα γενέθλιά του, ο Γιαμαλ δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ζητάω ό,τι ζήτησα και στα 16 και στα 17, συν το Champions League που μου λείπει… και το Μουντιάλ. Δεν σκέφτομαι πόσα χρόνια έχω μπροστά μου, θέλω να τα κερδίσω τώρα».

Ο ίδιος ο σύλλογος έκανε επίσης μια αναδρομή στην εντυπωσιακή του πορεία με τους Μπλαουγκράνα από τα 15 του χρόνια, ενώ την επόμενη βδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί η ανανέωση του συμβολαίου του μαζί με τη νέα του φανέλα που θα αναγράφει τον θρυλικό αριθμό «10».

