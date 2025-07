Στο εμβληματικό «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ο τελικός του Μουντιάλ του 2030, που θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Marca, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 θα διεξαχθεί στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι βασικοί αγώνες θα φιλοξενηθούν σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, ενώ μερικά ματς αναμένεται να διεξαχθούν και σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη.

Το Σαντιάγκο Μπερναμπέου, η έδρα της Βασίλισσας, έχει ήδη φιλοξενήσει έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου στο παρελθόν, το 1982, όταν η Ιταλία κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας 3-1 της Δυτικής Γερμανίας..

Η συμφωνία για τη διεξαγωγή του τελικού του Μουντιάλ 2030 στο γήπεδο των Μερένγκες πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, έπειτα από συζητήσεις μεταξύ του προέδρου της FIFA,Τζιάνι Ινφαντίνο και του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεζ, με τη στενή σχέση των δύο ανδρών να διευκολύνει την επίτευξή της.

