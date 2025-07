Ο Σέζνι καθησύχασε τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα σχετικά με τη συμπεριφορά του Γιαμάλ εκτός γηπέδου

Οι καλοκαιρινές «περιπέτειες» του Γιαμάλ έχουν βάλει σε σκέψεις τους οπαδούς των Μπλαουγκράνα που φοβούνται μην ο νεαρός εξτρέμ γίνει... Νεϊμάρ. Ο τερματοφύλακας της ομάδας Βόιτσεχ Σέζνι σε συνέντευξη του καθησύχασε τους φίλους της Μπάρτσα.

Ο Βόιτσεχ Σέζνι δήλωσε πως δεν βλέπει καμία ανησυχητική συμπεριφορά από πλευράς Λαμίν Γιαμάλ εντός ή εκτός γηπέδου και συγκρίνει τον έφηβο της Μπαρτσελόνα με τον Νεϊμάρ, απαντώντας έτσι σε μερικούς φίλους των «Μπλαουγκράνα» που έχουν αρχίσει να ανησυχούν σχετικά με την εξωγηπεδική ζωή του νεαρού.

Στο διαδικτυακό κανάλι FootTruck, ο βετεράνος τερματοφύλακας συνέκρινε την προσωπικότητα του Γιαμάλ με εκείνη του Νεϊμάρ, προτρέποντας τον ποδοσφαιρικό κόσμο να αφήσει τον έφηβο να απολαύσει το παιχνίδι αντί να κατακρίνει τις προσωπικές του επιλογές.

Ο Ισπανός εξτρέμ είχε μια εντυπωσιακή σεζόν πέρσι με 18 γκολ και 25 ασίστ σε 55 παιχνίδια για την Μπάρτσα.

Απασχόλησε όμως τα μέσα ενημέρωσης σε όλο το κόσμο σχετικά με το πάρτι που έκανε με τον Νεϊμάρ κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών του.

Κάποιοι επικριτές ισχυρίζονται ότι η φήμη μπορεί να τον επηρεάζει, αλλά ο Σέζνι επιμένει ότι η προσωπικότητα και το ταλέντο είναι μέρος αυτού που κάνει τον έφηβο επιθετικό τόσο ξεχωριστό.

Πρόσθεσε ακόμη ότι τέτοιοι παίκτες πρέπει να υποστηρίζονται, και όχι να κατακρίνονται συνεχώς για τη ζωή και τις επιλογές τους.

Ο Πολωνός διεθνής επιμένει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και έκανε σύγκριση με τον Βραζιλιάνο σούπερσταρ λέγοντας πως :

«Πιστεύω ότι ο καθένας έχει τη δική του πορεία και μέχρι σήμερα δεν βλέπω τίποτα στον Λαμίν Γιαμάλ που θα σήμαινε ανησυχητική συμπεριφορά. Πιστεύω ότι η προσέγγισή του στο ποδόσφαιρο, στη ζωή, τον κάνει τον παίκτη που είναι. Είναι σαν να μην μπορείς να αλλάξεις την ιδιοσυγκρασία ενός ανθρώπου. Κάποιος σήμερα θα μπορούσε να πει, για παράδειγμα, ότι ο Νεϊμάρ θα μπορούσε να είχε πετύχει πολλά περισσότερα στο ποδόσφαιρο αν είχε διαφορετική νοοτροπία. Αν ο Νεϊμάρ είχε διαφορετική νοοτροπία στο ποδόσφαιρο και στη ζωή, δεν θα ήταν ο ίδιος Νεϊμάρ που κάνει αυτά που κάνει μέσα στο γήπεδο».

Ακόμη συμπλήρωσε ότι :

«Πιστεύω ότι τέτοιες προσωπικότητες δεν πρέπει να δέχονται μεγάλη πίεση, αλλά μάλλον να είναι προσεκτικές και να τις αφήνουμε να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρό τους. Η χαρά τους είναι μεταδοτική όχι μόνο στους συμπαίκτες τους, αλλά και σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που πρόκειται να ερωτευτούν το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αυτός είναι περισσότερο ο ρόλος της παρέας του Γιαμάλ παρά του ίδιου. Το αγόρι είναι ακόμα 17 ετών και έχει το δικαίωμα, και ίσως ακόμη και την υποχρέωση, να κάνει νεανικά λάθη. Ας ελπίσουμε ότι αν το κάνει, θα είναι χωρίς σημαντικές συνέπειες. Το περιβάλλον του σίγουρα θα είναι σημαντικό για αυτόν»

Should we be worried about Lamine Yamal? Because a lot has been thrown at him. Maybe it’s too much? Too much too soon. These kinds of discussions are already starting. ‘Oh, he dyed his hair,’ ‘he changed his hairstyle again,’ ‘he went on vacation with Neymar.’



🎙️ Szczesny: "You… pic.twitter.com/WAaTqIwuKf

— Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) July 9, 2025

Ο Λαμίν Γιαμάλ υπέγραψε πρόσφατα νέο συμβόλαιο με τον Καταλανικό σύλλογο μέχρι το 2031, με αρκετά ενισχυμένες οικονομικές απολαβές, ενώ από τη νέα σεζόν θα αλλάξει και το νούμερο στη φανέλα του παίρνοντας το θρυλικό νούμερο «10», που έχουν φορέσει παλαιότερα πολλοί σημαντικοί παίκτες όπως ο Μαραντόνα, ο Ριβάλντο, ο Ροναλντίνιο και φυσικά ο Λιονέλ Μέσι.