Η βαριά ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν με 4-0 στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025 φέρνει τη Ρεάλ Μαδρίτης μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις.

Μετά από έναν απογοητευτικό ημιτελικό απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν όπου έχασαν με 4-0, ο Τσάμπι Αλόνσο και οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης καλούνται να ξαναδούν το σχεδιασμό της ομάδας. Το 4-0 ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως χρειάζονται αλλαγές ενόψει της νέας σεζόν. Το ερώτημα πλέον είναι: ποιοι θα είναι οι κατάλληλοι ανασχηματισμοί που θα χρειαστεί η «Βασίλισσα»;

Ένα από τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το μέλλον του Ροντρίγκο. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, ως αποτέλεσμα να φανεί η απουσία του στις καθοριστικές στιγμές. Αυτήν την στιγμή, ο Ροντρίγκο βρίσκεται πιο πολύ εκτός ομάδας παρά εντός. Η περίπτωσή του αναμένεται συζητηθεί ανάμεσα στον Τσάμπι Αλόνσο και τη διοίκηση της Ρεάλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άλβαρο Καρέρας, του αριστερού μπακ που ξεχώρισε στην Πορτογαλία με τη φανέλα της Μπενφίκα. Ο νεαρός Ισπανός αναμένεται να ενισχύσει μια θέση που έχει χαρακτηριστεί ως προτεραιότητα από τον σύλλογο για τη φετινή μεταγραφική περίοδο.

Παρά τη θετική εικόνα που άφησε ο Φραν Γκαρσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, ο Τσάμπι Αλόνσο επιθυμεί να έχει άλλη μία λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς ο Φερλάν Μεντί συνεχίζει να έχει τραυματισμούς και να μην είναι σταθερός στην απόδοσή του, ειδικότερα μεσοεπιθετικά.

Ο Γκονθάλο Γκαρσία ήταν αναμφίβολα μία από τις αποκαλύψεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025. Με τέσσερα γκολ, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης για τη «Βασίλισσα» και απέδειξε πως μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται τώρα είναι αν θα παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα σεζόν ή αν θα παραχωρηθεί δανεικός, διότι υπάρχει φυσικά ο αμετακίνητος Μπαπέ στην επιθεση και ο Έντρικ στο ρόστερ, ο οποίος θα ζητήσει χρόνο συμμετοχής. Αν όμως η απόφαση εξαρτηθεί από τον Τσάμπι Αλόνσο ο νεαρός επιθετικός δύσκολα θα αποχωρήσει.

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής δεν πραγματοποίησε καλές εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, ενώ τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζουν να τον ταλαιπωρούν.

Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο, προκειμένου να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα. Στόχος του Μπέλινγκχαμ είναι να επιστρέψει πλήρως έτοιμος τον Νοέμβριο, έχοντας ολοκληρώσει το χειρουργείο και την ανάρρωσή του για να επιστρέψει στα γήπεδα.

