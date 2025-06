Ο Ντάνι Καρβαχάλ ξεπέρασε τη ρήξη χιαστού που υπέστη τον προηγούμενο Οκτώβριο και δήλωσε ξανά διαθέσιμος για τη Ρεάλ μετά από εννιά μήνες.

Η αντίστροφη μέτρηση έφτασε στο τέλος της για τον Ντάνι Καρβαχάλ! Ύστερα από εννιά μήνες και τον εφιαλτικό τραυματισμό που υπέστη τον προηγούμενο Οκτώβριο απέναντι στη Βιγιαρεάλ, ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης δήλωσε ξανά έτοιμος για δράση.

«Έπειτα από εννιά μήνες, είμαι ξανά έτοιμος για να παίξω» επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο ακραίος μπακ της Βασίλισσας, ο οποίος στη συνέχεια... αστειεύτηκε για τον ρόλο που θα του αναθέσει ο Τσάμπι Αλόνσο.

«Δεν έχω πρόβλημα να αγωνιστώ ως κεντρικός αμυντικός σε σύστημα με τριάδα στην άμυνα. Παίζω όπου θέλει ο Τσάμπι Αλόνσο, ακόμα και τερματοφύλακας» τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του κατά την παρουσία της Ρεάλ στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025.

Για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Ρεάλ πάντως ο Καρβαχάλ θα συναντήσει σοβαρό ανταγωνισμό για τη φανέλα βασικού, μετά και τη μεταγραφή του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στους Μερένγκες.

🚨🤍 Dani Carvajal: “After 9 months, I’m now ready to play again. I’m available”.



Real Madrid captain is back. 🔙👊🏻 pic.twitter.com/dbPlskTUvE