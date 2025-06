Νέος βανδαλισμός στο γκράφιτι του Νίκο Γουίλιαμς: «Γαμ@@@@ έχεις χάσει τον σεβασμό μας»

Παρά το γεγονός ότι άνθρωποι της Αθλέτικ έφτιαξαν ξανά το πρόσωπο του Νίκο Γουίλιαμς, οπαδοί της ομάδας προέβησαν σε νέο βανδαλισμό.

Ούτε... μια μέρα δεν κράτησε το νέο γκράφιτι του Νίκο Γουίλιαμς σε τοίχο της περιοχής Μπαρακάλδο. Μετά τον βανδαλισμό που είχε υποστεί από φίλους της Αθλέτικ Μπιλμπάο, λόγω της επικείμενης μεταγραφής του στην Μπαρτσελόνα, οι άνθρωποι του συλλόγου αποφάσισαν να το αποκαταστήσουν.

Ωστόσο, οι οπαδοί της ομάδας δεν έχασαν χρόνο και χάλασαν ξανά το... ζωγραφισμένο πρόσωπο του νεαρού εξτρέμ, γράφοντας πάνω «Γαμ@@@@@ έχεις χάσει τον σεβασμό μας».

Θυμίζουμε πως ο Νίκο Γουίλιαμς έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τους Καταλανούς, ενώ έχει ξεσπάσει «πόλεμος» ανακοινώσεων ανάμεσα στους δυο συλλόγους, με τους Βάσκους να ισχυρίζονται πως η Μπάρτσα δεν έχει τα νόμιμα μέσα για να πληρώσει τη ρήτρα των 58 εκατ. ευρώ του παίκτη, ούτε μπορεί να τον εγγράψει κανονικά.

🚨| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: After Athletic Club restored Nico Williams' mural only yesterday, it has been DAMAGED again by Bilbao fans. pic.twitter.com/t5cxhcn6qd