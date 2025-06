Επεκτείνεται η διάρκεια τραυματισμού του Νταβίντ Αλάμπα, ο οποίος θα μείνει εκτός γηπέδων για ακόμα ένα μήνα λόγω μυϊκού προβλήματος.

Δεν δείχνουν υποσχόμενα τα πράγματα για τον Νταβίντ Αλάμπα, ο οποίος μοιάζει ανήμπορος να ξεπεράσει μια και καλή τα προβλήματα τραυματισμών. Ο Αυστριακός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στα μέσα της προηγούμενης σεζόν από τη ρήξη χιαστού, όμως έκτοτε δεν έχει καταφέρει να παραμείνει υγιής.

Αναγκάστηκε άλλωστε να χάσει το τελευταίο κομμάτι της σεζόν με ζημιά στο μηνίσκο και τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί. Ενώ δεν είχε προλάβει καν να επανέλθει σε φουλ ρυθμούς και να είναι διαθέσιμος για τους Μερένγκες, ο Αλάμπα υπέστη νέο μυϊκό πρόβλημα που θα τον κρατήσει εκτός για ένα μήνα.

Όπερ σημαίνει πως ο 33χρονος μπορεί να αποχαιρετήσει και τις τελευταίες (λιγοστές) ελπίδες για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025, το οποίο ολοκληρώνεται στις 13 Ιουλίου.

Πλέον ο Αλάμπα στρέφει το ενδιαφέρον του στην έναρξη της επόμενης σεζόν, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελέσει και την τελευταία του στη Μαδρίτη.

🚨⚠️ David Alaba will be out for another month due to a muscle injury.



He suffered a problem in the soleus muscle of his left leg, as @AranchaMobile reports. pic.twitter.com/36xGzW2bYa