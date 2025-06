Το όνειρο που γεννήθηκε το 2006 και «πάγωσε» το 2009 αναμένεται σύντομα να γίνει πραγματικότητα. Η Βαλένθια βρήκε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και θα ολοκληρώσει χτίσιμο του Νέου Μεστάγια.

Μοιάζει με... ψέμα, αλλά δεν είναι! Για χρόνια ολόκληρα, το όνειρο ενός νέου, υπερσύγχρονου γηπέδου έδειχνε απατηλό για τη Βαλένθια και τους οπαδούς της. Ωστόσο, σύντομα θα γίνει η πραγματικότητα.

OFFICIAL STATEMENT | @valenciacf_en succesfully completes €322 million financing for new stadium; Nou Mestalla will be one of the largest stadiums in Europe