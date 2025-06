Μπορεί η μεταγραφή του Νίκο Γουίλιαμς να μην έχει καν ολοκληρωθεί, ωστόσο στην Μπαρτσελόνα ήδη δουλεύουν όσον αφορά τις αποχωρήσεις, με στόχο την ομαλή εγγραφή του ίδιου και του Τζοάν Γκαρσία.

Ολοένα και πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Νίκο Γουίλιαμς. Μετά την προφορική συμφωνία του ίδιου με τους πρωταθλητές Ισπανίας για εξαετές συμβόλαιο, αλλά και την επιβεβαίωση του Αθλητικού διευθυντή, Ντέκο, πως έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για την καταβολή της ρήτρας του στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, ήρθε και μια... τρίτη είδηση που αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

Όπως αποκαλύπτει η Mundo Deportivo, οι άνθρωποι των Καταλανών έχουν ετοιμάσει μια λίστα 7 προς αποχώρηση ποδοσφαιριστών, έτσι ώστε να μπορούν να εγγράψουν χωρίς προβλήματα τόσο τον Τζοάν Γκαρσία, όσο και τον Γουίλιαμς.

Το δημοσίευμα ξεκινάει τονίζοντας πως ο Χάνσι Φλικ θέλει τον Αραούχο στο ρόστερ της νέας σεζόν (κάτι που επιβεβαίωσε και ο Ντέκο), με τον Αντρέας Κρίστενσεν να είναι ο... εκλεκτός για να φύγει από την πρωτεύουσα της Καταλονίας. Έχοντας αγωνιστεί μόλις σε 6 παιχνίδια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, κυρίως λόγω τραυματισμών, ο Δανός στόπερ έχει προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία και δύσκολα θα παραμείνει στους «μπλαουγκράνα».

Οριόλ Ρομέου, Πάμπλο Τόρε και Πάου Βίκτορ έχουν ενημερωθεί πως δεν βρίσκονται στα πλάνα του προπονητή για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο, ενώ και ο Άνσου Φάτι βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, με τη Μονακό να έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του και την Μπάρτσα να δέχεται να τον παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού.

Από εκεί και πέρα, ο Ινάκι Πένια δεν... χωράει στους «μπλαουγκράνα» μετά την απόκτηση του Γκαρσία, ενώ η πιο περίπλοκη περίπτωση είναι του Τερ Στέγκεν. Ο Γερμανός επιθυμεί να παραμείνει στον σύλλογο και να διεκδικήσει τη θέση του βασικού τερματοφύλακα, οι διοικούντες όμως γνωρίζοντας τον υψηλό μισθό του μάλλον θα ήταν ικανοποιημένοι αν αποχωρούσε...

