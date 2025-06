Οι Μαδριλένοι θα συνεχίσουν να πορεύονται για 15η σεζόν με τον «Τσόλο», ωστόσο προετοιμάζουν από τώρα την διάδοχη κατάσταση, έχοντας στα υπόψιν τους έναν πρώην παίκτη της ομάδας.

Ατλέτικο Μαδρίτης και Ντιέγκο Σιμεόνε μπαίνουν φέτος στην 15η σερί σεζόν της κοινής τους πορείας, με τον Αργεντίνο προπονητή να αποτελεί πλέον... τοτέμ του συλλόγου, τον οποίο έχει μετατρέψει σε σταθερό διεκδικητή τίτλων.

Ο «Τσόλο», του οποίου το συμβόλαιο με τους Μαδριλένους έχει ισχύ έως το 2027, μοιάζει έτοιμος για ακόμη μια σεζόν γεμάτη πάθος και ένταση και θέλει να μπει «σφήνα» στις Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, στο δρόμο για τον τίτλο της La Liga. Έχει κατακτήσει δυο φορές τη συγκεκριμένη κούπα και θέλει να... τριτώσει το καλό, αν όχι φέτος, σίγουρα πριν αποχωρήσει από το «Μετροπολιτάνο».

Από την άλλη, η διοίκηση των «ροχιμπλάνκος» ναι μεν του έχει τυφλή εμπιστοσύνη, αυτό όμως δεν την αποτρέπει από το να ετοιμάζει τη διάδοχη κατάσταση. Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν κυκλώσει το όνομα του Φιλίπε Λουίς, ως αντικαταστάτη του Σιμεόνε. Το προφίλ του Βραζιλιάνου πρώην αριστερού μπακ και νυν τεχνικού της Φλαμένγκο ταιριάζει «γάντι» στην Ατλέτι.

Δυναμικός, με στυλ παρόμοιο με αυτό που πρεσβεύει η ομάδα, ο πρώην άσος της Ατλέτικο έχει ήδη κατακτήσει δυο τίτλους με το κλαμπ από την Βραζιλία, ενώ πρόσφατα έριξε... τριάρα στην Τσέλσι, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, παρουσιάζοντας ωραίες ιδέες στο χορτάρι.

🚨 Flamengo coach Filipe Luís is highly rated within Atlético Madrid's hierarchy 🇪🇸🔥



He’s seen as the 𝐢𝐝𝐞𝐚𝐥 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫 to Diego Simeone whenever the 🧠 boss leaves the club 🔴⚪[@mundodeportivo] pic.twitter.com/aEyGoKR8Ah