Η Κόμο προσπάθησε να φέρει τον Άντονι στη Serie A, ωστόσο ο Βραζιλιάνος θέλει να συνεχίσει στην Μπέτις δεχόμενος μάλιστα να μειωθούν οι απολαβές του προκειμένου να παραμείνει.

Ο Άντονι οδεύει προς την έξοδο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την Κόμο να κάνει προσπάθειες για την απόκτησή του, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Την ίδια ώρα, ο Βραζιλιάνος πιέζει για την επιστροφή στη Ρεάλ Μπέτις.

Ο 25χρονος εξτρέμ δεν κατάφερε ποτέ να δικαιολογήσει τα 86 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για χάρη του από τους Κόκκινους Διαβόλους το 2022. Με μόλις 12 γκολ και πέντε ασίστ σε 96 εμφανίσεις, η παρουσία του στο «Ολντ Τράφορντ» θεωρείται απογοητευτική, ωστόσο ούτε ο ίδιος σκοπεύει να επιστρέψει στους Άγγλους.

Στην Μπέτις και τη La Liga αναγεννήθηκε πλήρως, σημειώνοντας 14 γκολ σε 26 αγώνες την περασμένη σεζόν. Επιπλέον, διεκδίκησε και την επιστροφή του στην εθνική Βραζιλίας. Το μέλλον του επομένως δεν είναι στη Γιουνάιτεντ, που ζητά 38 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει οριστικά.

🚨🇧🇷 Italian side Como have tried to sign Antony in the recent days but Brazilian winger is giving priority to Real Betis return.



Man United are also aware of Antony’s preference to continue at Betis next season, no club to club agreement yet.



🎥🇮🇹 https://t.co/RVWApsQ687 pic.twitter.com/rSNrHUI4Aq