Το wonderkid του παγκόσμιου ποδοσφαίρου περνάει στιγμές χαλάρωσης στη χώρα του καφέ, παρέα με το είδωλό του, τον Νεϊμάρ.

Στη Βραζιλία βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Λαμίν Γιαμάλ, «γεμίζοντας μπαταρίες» ενόψει της νέας και απαιτητικής σεζόν που έρχεται. Το «διαμάντι» της Μπαρτσελόνα επέλεξε μεταξύ άλλων και τη χώρα του καφέ για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Φυσικά, εκεί έχει... σπέσιαλ παρέα, αφού είναι μαζί με τον Νεϊμάρ, ο οποίος εδώ και μήνες έχει επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Σάντος. Οι δυο τους δείχνουν με διάφορες δημοσιεύσεις στο Instagram πως περνούν όμορφες στιγμές, παίζοντας ποδοβόλεϊ, μπάσκετ και γενικότερα συζητώντας φυσικά γύρω από το ποδόσφαιρο.

Θυμίζουμε πως ο Βραζιλιάνος αποτελεί το είδωλο του 17χρονου... μάγου των Καταλανών, ενώ τις τελευταίες ημέρες αυξάνονται οι φήμες για επιστροφή του «Νέι» στην Ευρώπη.

🚨 Neymar Jr x Lamine Yamal currently in Brazil together! 😎



pic.twitter.com/BZ3xkWM671