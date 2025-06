Ο Φράνκο Μασταντουόνο της Ρεάλ Μαδρίτης έχει βρεθεί στο στόχαστρο μετά από βίντεο που τον δείχνει να επιτίθεται ρατσιστικά σε Βραζιλιάνο παίκτη.

Ένα παλιό βίντεο με πρωταγωνιστή τον Φράνκο Μασταντουόνο έχει δει το φως της δημοσιότητας κι έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 17χρονος μέσος έχει βρεθεί στο στόχαστρο, καθώς στο συγκεκριμένο απόσπασμα φαίνεται να ανταλλάσσει μερικές κουβέντες με τον Βραζιλιάνο επιθετικό, Ίγκορ Σερότε, σε ένα ματς Κ20, αποκαλώντας τον «γ@μ#μ€νο νέγρο». Ο Αργεντινός φαίνεται να ευχήθηκε στον αντίπαλό του... θάνατο, ωστόσο οι απόψεις διίστανται σχετικά με το αν η φράση διατυπώθηκε έτσι.

Franco Mastantuono being racist towards the Brazilian players after they won the CONMEBOL u17 Championship.



Unfortunately with Madrid PR this will be wiped off the internet very shortly pic.twitter.com/UKFZGImTMC