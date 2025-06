Ο Ραούλ Ασένθιο επέκτεινε τη συνεργασία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2031, με τη ρήτρα αποδέσμευσής του να φθάνει αυτή των Μπαπέ και Βινίσιους, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει ήδη ιδιαίτερα... δραστήρια στο καλοκαιρινό μεταγραφικό «παζάρι», έχοντας ήδη αποκτήσει τους Χάουσεν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, αλλά και τον νεαρό Φράνκο Μασταντουόνο. Παράλληλα όμως, λίγο πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων έκλεισε ένα σημαντικό κεφάλαιο που αφορούσε την επέκταση συμβολαίου του Ραούλ Ασένθιο.

Όπως έκανε γνωστό ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ προσέφερε στον παίκτη ένα νέο συμβόλαιο εξαετούς διαρκείας, αυξάνοντας παράλληλα τη ρήτρα αποδέσμευσής του στο αστρονομικό ποσό του 1 δισ. ευρώ, όση έχουν οι Μπαπέ και Βινίσιους.

Ο 22χρονος στόπερ αποτέλεσε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις μιάς περίεργης σεζόν για τη Βασίλισσα, η οποία τερμάτισε πίσω από την Μπαρτσελόνα σε La Liga και Κύπελλο, ενώ αποκλείστηκε από την Άρσεναλ στο Champions League. Ο Ασένθιο εκμεταλλεύτηκε τον σοβαρό τραυματισμό του Μιλιτάο και κέρδισε φανέλα βασικού από τον Νοέμβριο κι έπειτα. Ήταν στα πλάνα του Φλορεντίνο Πέρεθ ήδη από τον Μάρτιο το να επιβραβεύσει τον νεαρό Ισπανό, deal που τελικά έκλεισε.

Άλλωστε, μετά τον Κάρλο Αντσελότι και ο Τσάμπι Αλόνσο, τον υπολογίζει ως ένα βασικό κομμάτι της άμυνας των Μαδριλένων για το μέλλον.

🚨🤍 Raúl Asencio has signed new deal at Real Madrid valid until June 2031, plan revealed in March confirmed!



Agreement sealed and understand new release clause will be €1B. 💣 pic.twitter.com/CzVdCCiGBH