Ενίσχυση κάτω από τα γκολποστ για τη Μπαρτσελόνα, η οποία έκλεισε τον τερματοφύλακα της Εσπανιόλ, Ζοάν Γκαρθία, με 25 εκατομμύρια ευρώ.

Την εστία της Μπαρτσελόνα θα υπερασπίζεται από την επόμενη σεζόν ο Ζοάν Γκαρθία! Ο Ισπανός γκολκίπερ ξεχώρισε μέσα από τις εμφανίσεις του στη La Liga και αποτέλεσε τον κύριο λόγο πίσω από τη σωτηρία της Εσπανιόλ, με αποτέλεσμα να τραβήξει τα βλέμματα από πολλές ομάδες της Ευρώπης.

Αν και σύλλογοι της Premier League, μεταξύ των οποίων και η Άρσεναλ, έδειξαν ζεστό ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, στο τέλος οι Μπλαουγκράνα κατάφεραν να σφραγίσουν την υπογραφή του.

Όπως επιβεβαίωσε ο έγκυρος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές συμφώνησαν για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, με τη Μπαρτσελόνα να καταβάλει τη ρήτρα αγοράς του στην Εσπανιόλ ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Κάπως έτσι ο ανταγωνισμός για τη θέση του βασικού κάτω από τα δοκάρια της Μπαρτσελόνα εκτινάσσεται ενόψει της επόμενης σεζόν, καθώς εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, οι Γκαρθία, Τερ Στέγκεν και Σέζνι θα δώσουν μάχη για τον τίτλο του Νο.1.

🚨🔵🔴 BREAKING: Joan García to Barcelona, here we go! Documents are now in place with Spanish GK.



Release clause to be paid in the next days, could happen next week but all contracts are now ready.



Joan García will sign a five year deal at Barça, all set. pic.twitter.com/celkuAf5vS