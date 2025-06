Οι Μαδριλένοι έχουν έρθει εδώ και καιρό σε συμφωνία με τον Βραζιλιάνο για επέκταση της συνεργασίας τους, η οποία θα αποφέρει στον «Βίνι» περί τα 100 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας.

«Χρυσό» θα είναι το νέο συμβόλαιο του Βινίσιους Τζούνιορ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αποκάλυψε η Diario AS. Οι Μαδριλένοι και ο Βραζιλιάνος άσος έχουν συμφωνήσει εδώ και καιρό για τη συνέχιση της συνεργασίας τους πέραν του 2027, όταν και λήγει το υπάρχον συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα του ισπανικού μέσου, το deal αναμένεται να προσφέρει στον «Βίνι» περί τα 100 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, αφού η συμφωνία προβλέπει περίπου 20 εκατ. ευρώ ετήσιο μισθό. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για ανανέωση έως το 2032, αλλά αναπροσαρμογή της τρέχουσας συμφωνίας των δυο πλευρών, η οποία θα έχει νέα ισχύς μέχρι το 2030.

Από τη νέα σεζόν, ο 24χρονος winger θα ξεκινήσει να λαμβάνει λίγο κάτω από 20 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των 100 εκατ. ευρώ μέχρι το φινάλε του νέου συμβολαίου μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, αν ο Βραζιλιάνος καταφέρει να «πιάσει» ορισμένα μπόνους, όπως η κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» ή του βραβείου «The best» της FIFA.

Με αυτά τα χρήματα, ο Βινίσιους θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής των «μερένγχες», ξεπερνώντας τον Κιλιάν Μπαπέ.

🚨 Vinicius Junior will earn €100 million over the next 5 years. €5 million more than his current salary. @diarioas pic.twitter.com/EMEBSE8XnO