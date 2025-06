Οι «μερένγχες» είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την παρουσία του Βέλγου τερματοφύλακα και ήδη ετοιμάζονται να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο.

Ο «φύλακας Άγγελος» της Ρεάλ Μαδρίτης και κατά πολλούς κορυφαίος τερματοφύλακας του κόσμου, Τιμπό Κουρτουά, μπαίνει από την 1η Ιουλίου στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη «βασίλισσα».

Φυσικά, οι άνθρωποι των «μερένγχες» όντας απόλυτα ικανοποιημένοι από τις εμφανίσεις του, οι οποίες μεταξύ άλλων έχουν χαρίσει Champions League, θέλουν να «δέσουν» τον Βέλγο πορτιέρε στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ είναι έτοιμη να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Κουρτουά, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να αναμένεται εντός καλοκαιριού και τον 33χρονο κίπερ να συνεχίσει κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο.

🚨⚪️ Understand Real Madrid are set to advance and proceed for Thibaut Courtois new deal next month!



From July 1 - one year ahead of current deal expiry - Real Madrid will offer new contract to Courtois as they’re very happy.



Agreement expected to be sealed this summer. pic.twitter.com/FxKgsnKe1S