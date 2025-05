Σιμεόνε: «Ξεκάθαρος στόχος να διεκδικήσουμε τον τίτλο, γι' αυτό έμεινα εδώ»

Ο Τσόλο Σιμεόνε τόνισε σε δηλώσεις του πως η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει ως ξεκάθαρη επιθυμία την επιστροφή στη διεκδίκηση του ισπανικού πρωταθλήματος.

Παραμένει στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης για 15 σερί σεζόν ο Ντιέγκο Σιμεόνε, όπως ο ίδιος επιβεβαίωσε μέσω δηλώσεών του.

Το τελευταίο διάστημα είχαν υπάρξει ορισμένες φήμες για πιθανή αποχώρηση, ωστόσο ο Τσόλο φρόντισε να αποκαταστήσει την τάξη, τονίζοντας πως η ομάδα έχει θέσει ως ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στη διεκδίκηση της ισπανικής La Liga.

«Έξι παίκτες έφτασαν το περασμένο καλοκαίρι και ελπίζουμε ότι ο ίδιος αριθμός θα ενταχθεί τώρα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να προσπαθείς για καλύτερα πράγματα. Γι' αυτό μένω. Θέλω περισσότερα και ξέρω ότι είναι δυνατό», είπε χαρακτηριστικά ο Αργεντίνος προπονητής, ενώ στη συνέχεια θυμήθηκε τα όσα έχει πετύχει σε 14 σεζόν στον πάγκο των «ροχιμπλάνκος».

🚨❤️🤍 Diego Simeone: "There’s a clear intention to be title contenders again. That’s why I’m here. That's why I'm staying”.



“I want more at this club”, told @simplefutbol_ok. pic.twitter.com/BiLee44zLT