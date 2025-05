Οι άνθρωποι των Μπέτις και Γιουνάιτεντ θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το μέλλον του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Την ερχόμενη εβδομάδα όπως όλα δείχνουν θα γίνουν οι πρώτες επαφές μεταξύ των ανθρώπων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μπέτις, για λογαριασμό του Άντονι.

Οι ιθύνοντες του ισπανικού συλλόγου φυσικά θα ήθελαν την παραμονή του Βραζιλιάνου winger στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» και τη νέα σεζόν, ωστόσο η κατάσταση δεν είναι απλή.

Όπως αναφέρει η Marca, οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν έχουν πρόθεση να αφήσουν ξανά τον Άντονι δανεικό, κάτι που θα αποτελέσει πρόβλημα για την Μπέτις, η οποία δύσκολα θα μπορέσει να πληρώσει κάποιο «μεγάλο» ποσό για να τον αποκτήσει.

