Μπαρτσελόνα και Γιαμάλ για πολλά χρόνια μαζί, μιας και ο διάδοχος του Λιονέλ Μέσι υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τη Δευτέρα την πολυαναμενόμενη ανανέωση του συμβολαίου του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος θα παραμείνει στο «Καμπ Νόου» έως το 2031. Ο 18χρονος επιθετικός, που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στον πλανήτη, υπέγραψε μια συμφωνία που τον καθιστά πιθανότατα τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στο ρόστερ, χάρη σε μπόνους απόδοσης που περιλαμβάνονται στο νέο συμβόλαιο.

Οι διαπραγματεύσεις, αν και σε ορισμένες στιγμές παρουσίασαν δυσκολίες, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, καθώς και οι δύο πλευρές επέδειξαν κατανόηση. Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα τόνισε την ανάγκη για ένα συμβόλαιο που να αντανακλά την αξία και το μέλλον του Γιαμάλ, ενώ ο Ισπανός έδειξε να αποδέχεται και την οικονομική πραγματικότητα που βιώνει ο σύλλογος.

