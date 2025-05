Ο Κιλιάν Μπαπέ πέρα από τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της La Liga, αναδείχθηκε και κορυφαίος σκόρερ της Ευρώπης, κατακτώντας το «Χρυσό Παπούτσι».

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να έμεινε με... άδεια χέρια τη φετινή σεζόν, ωστόσο το ακριβώς αντίθετο ισχύει για τον Κιλιάν Μπαπέ, σε προσωπικό επίπεδο φυσικά.

Ο Γάλλος στράικερ των 42 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις έδειξε από την πρώτη του χρονιά στο «Μπερναμπέου» πως είναι εκ των κορυφαίων όσον αφορά το σκοράρισμα.

Τα 31 γκολ του σε επίπεδο La Liga ήταν ικανά για να του δώσουν το βραβείο του πρώτου σκόρερ, ενώ στα δικά του χέρια κατέληξε και το «Χρυσό Παπούτσι». Με 62 πόντους έναντι 58.5 του απίθανου Βίκτορ Γιόκερες (σκόραρε περισσότερες φορές ο Σουηδός αλλά ο συντελεστής στην Πορτογαλία είναι 1.5), πήρε την πρωτιά και μαζί το... τρόπαιο για πρώτη φορά στην καριέρα του.

🚨 Kylian Mbappé wins the 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐨𝐭 as best scorer 24/25! 👟✨



👟🏆 Champions League Golden Boot

👟🌎 World Cup Golden Boot

👟🇪🇺 European Golden Boot

👟🇫🇷 6x Ligue1 Golden Boot

👟🇪🇸 La Liga Golden Boot



42 goals in all competitions. pic.twitter.com/rVB46vJZKQ