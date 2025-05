Λαπόρτα: «Έχουμε συμφωνήσει για την ανανέωση του Γιαμάλ, θα παίξουμε στο Καμπ Νόου τη νέα σεζόν»

Ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» παραχώρησε δηλώσεις στην εφημερίδα La Vanguardia, τονίζοντας πως απομένουν τα τυπικά για την ανανέωση του Γιαμάλ, ενώ είναι αρκετά πιθανό η Μπαρτσελόνα να αγωνιστεί όλη τη νέα σεζόν στο «Καμπ Νόου».

Αρκετά σημαντικές δηλώσεις έκανε στην εφημερίδα La Vanguardia ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα. Ο ισχυρός άνδρας των Καταλανών μίλησε για όλα τα «καυτά» θέματα που απασχολούν τον σύλλογο, έπειτα από μια σπουδαία σεζόν με την κατάκτηση όλων των τίτλων εντός Ισπανίας.

Αρχικά, αποθέωσε τον Χάνσι Φλικ, τονίζοντας πως πέτυχε τον βασικό φετινό στόχο, που ήταν η κορυφή της La Liga, εξηγώντας πως ο Γερμανός τεχνικός άλλαξε άρδην την φιλοσοφία της ομάδας, φέρνοντας μεγάλη βελτίωση μέσα από σκληρή δουλειά και σωστή διαχείριση των «μεγάλων» παικτών.

Έπειτα, ο πρώην δικηγόρος έβγαλε τη μεγάλη είδηση, αναφορικά με το μέλλον του Λαμίν Γιαμάλ και την ανανέωση του συμβολαίου του: «Είναι ένας παίκτης με εξαιρετικό ατομικό ταλέντο, αλλά είναι επίσης ομαδικός. Έχει επίσης έναν ατζέντη, τον Χόρχε Μέντες, με τον οποίο επικοινωνούμε εύκολα. Η ανανέωσή του έχει πρακτικά ήδη συμφωνηθεί, μένει μόνο το τυπικό», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αποκάλυψε πως οι «μπλαουγκράνα» θέλουν και δουλεύουν τις ανανεώσεις των Ντε Γιόνγκ και Σέζνι.

🚨 BREAKING: Lamine Yamal has RENEWED his contract with FC Barcelona, president Joan Laporta has confirmed! 🔵🔴✅



🗣️ Laporta: “Lamine’s contract renewal has already been agreed upon, now all that remains is the official signing!” 🇪🇸⭐️ pic.twitter.com/alOrE9TeW9