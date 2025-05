Υπό κράτηση βρίσκεται η οδηγός που παρέσυρε με το αυτοκίνητο οπαδούς πριν το ντέρμπι Εσπανιόλ-Μπαρτσελόνα, με πηγές να κάνουν λόγο για κρίση πανικού όταν περικυκλώθηκε από το πλήθος. Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος άντρας.

Λίγο πριν τη σέντρα του ντέρμπι της Καταλονίας μεταξύ Εσπανιόλ και Μπαρτσελόνα, αυτοκίνητο έπεσε με φόρα στο συγκεντρωμένο πλήθος έξω από το γήπεδο της Εσπανιόλ παρασύροντας περίπου 17 οπαδούς.

Η οδηγός συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης, ενώ βρέθηκε αρνητική σε αλκοτέστ ή χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες των Καταλονικών Μέσων, η γυναίκα μπήκε με το αυτοκίνητό της στον συγκεκριμένο δρόμο όπου είχαν συγκεντρωθεί φίλαθλοι και αμέσως βρέθηκε περικυκλωμένοι από οδηγούς, οι οποίοι άρχισαν να εκτοξεύουν αντικείμενα προς το όχημά της. Εκείνη στην προσπάθειά της να διαφύγει επιτάχυνε παρασύροντας δεκάδες από αυτούς, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τέσσερα άτομα νοσηλεύονται ακόμη στο νοσοκομείο, ενώ ένας 41χρονος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

«Ήθελε να περάσει από μια περιοχή όπου υπήρχαν πολλοί οπαδοί της Εσπανιόλ. Άρχισαν να την παρενοχλούν, να της πετούν τα πάντα, να σπάνε τα παράθυρα με ρίψεις... Και αυτό που συνέβη στην κοπέλα ήταν ότι έπαθε κρίση πανικού. Αν και οι αστυνομικοί είχαν ήδη αρχίσει να προστατεύουν το αυτοκίνητο, εκείνη έφυγε και με τις τρομακτικές εικόνες που είδαμε... Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα», ανέφερε πηγή στην ισπανική αστυνομία.

Car ploughs into huge crowd of fans in horrifying scenes! 😱 pic.twitter.com/3FAkTsPN7r