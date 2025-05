Η Βαλένθια είναι δυσαρεστημένη από τον τρόπο που παρουσιάζονται οι οπαδοί της στο ντοκιμαντέρ του Βινίσιους στο Netflix και θα ζητήσει κυρώσεις για την πασίγνωστη πλατφόρμα.

Η Βαλένθια σκέφτεται σοβαρά να κινηθεί νομικά εναντίον του Netflix, μετά την κυκλοφορία του νέου ντοκιμαντέρ «Baila, Vini», το οποίο είναι αφιερωμένο στον Βραζιλιάνο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Ζούνιορ. Το ντοκιμαντέρ, που έκανε αυτές τις ημέρες πρεμιέρα, ακολουθεί την πορεία του 24χρονου και καταγράφει τις εμπειρίες του, αλλά και το πώς έχει βιώσει τα περιστατικά ρατσισμού με τα οποία έχει έρθει αντιμέτωπος.

Το πρόβλημα της Βλένθια αφορά ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από τον αγώνα κόντρα στη Βασίλισσα που είχε διεξαχθεί στις 21 Μαΐου του 2023 στο «Μεστάγια». Εκεί, ο Βινίσιους αποβλήθηκε μετά από ένταση με τον Ούγκο Ντούρο, ενώ είχε γίνει σάλος για τη ρατσιστική επίθεση που δέθχηκε. Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται υπότιτλοι που υποστηρίζουν πως οι φίλαθλοι της Βαλένθια φώναζαν «mono, mono», που μεταφράζεται σε «πίθηκος, πίθηκος».

Η αντίδραση της ισπανικής ομάδας ήταν άμεση. Ο σύλλογος υποστηρίζει ότι οι φίλαθλοι φώναζαν «tonto, tonto», δηλαδή «ηλίθιος, ηλίθιος» και ότι δεν είχαν απευθύνει στον Βραζιλιάνο ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Οι Νυχτερίδες κατηγορούν την πασίγνωστη πλατφόρμα ότι αδίκως παρουσιάζει τους οπαδούς του «Μεστάγια» ως ρατσιστές και σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα δεν αποκλείεται να πάει την υπόθεση στα δικαστήρια.

🚨 Valencia are considering filing a complaint against Netflix following the documentary on Vinicius Jr. ⚖️



The Spanish club denounces a manipulation of the images, particularly with a sequence in which the word "tonto" (idiot), chanted by part of the crowd, is subtitled on… pic.twitter.com/PNPCBF3F52