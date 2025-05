Η Εσπανιόλ χρησιμοποίσε ασυνήθιστα μέσα για να δώσει αναβολή στους πανηγυρισμούς της Μπαρτσελόνα, βάζοντας αυτόματο πότισμα για να διώξει τους παίκτες από τον αγωνιστικό χώρο.

Η Μπαρτσελόνα είναι και πάλι πρωταθλήτρια Ισπανίας, με τους Λαμίν Γιαμάλ και Φερμίν Λόπες να φέρνουν το «διπλό» κόντρα στην Εσπανιόλ (2-0).

Οι παίκτες του Χάνσι Φλικ, μετά το τελευταίο σφύριγμα πανηγύρισαν έξαλλα στον αγωνιστικό χώρο τη μαθηματική κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου, όμως οι φιλοξενούμενοι δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με αυτήν την εικόνα.

Αμέσως μετά το ματς, ενεργοποίησαν το αυτόματο πότισμα του γηπέδου για να δώσουν αναβολή στους πανηγυρισμούς των Μπλαουγκράνα, όμως εκείνοι συνέχισαν απτόητοι. Μόνο ο Γερμανός τεχνικός της Μπαρτσελόνα δεν πανηγύρισε, ως μία ένδειξη σεβασμού προς την αντίπαλη ομάδα.

Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από δύο χρόνια, το 2023, είχαμε γίνει μάρτυρες επεισοδίων στο συγκεκριμένο στάδιο, όταν το σύνολο του Τσάβι επικράτησε με 2-4 της Εσπανίολ, εξασφαλίζοντας τον τίτλο 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν. Τότε οι φίλαθλοι των γηπεδούχων είχαν κάνει «ντου» για να διακόψουν τους πανηγυρισμούς των «μισητών» αντιπάλων τους.

Espanyol turned on their sprinklers to prevent their rivals and Champions Barcelona from celebrating their league win 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/mKSBSfmhhg

Hans Flick does not want to celebrate the championship in front of his opponent.



He has endless respect for Espanyol players and fanspic.twitter.com/9qnwo3g30u