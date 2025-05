Σέζνι: «Μου προσέφερε διετές συμβόλαιο η Μπαρτσελόνα, αλλά θα αποφασίσει η γυναίκα μου»

Ο Πολωνός τερματοφύλακας αποκάλυψε πως έχει δεχθεί πρόταση ανανέωσης δύο ετών από τους Καταλανούς, αλλά την τελική απόφαση για το μέλλον του φέρεται πως θα πάρει η... γυναίκα του!

Ονειρικό είναι το... comeback του Βόιτσεχ Σέζνι στο ποδόσφαιρο. Ο Πολωνός τερματοφύλακας που το περασμένο καλοκαίρι αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, επέστρεψε εν τέλει στα γήπεδα τον Σεπτέμβρη, για χάρη της Μπαρτσελόνα. Σε αυτή την επιστροφή του, ο Σέζνι μετράει ήδη δύο τρόπαια (Σούπερ Καπ, Κύπελλο) ενώ είναι μια... ανάσα και από την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Καταλανούς.

Οι εμφανίσεις και η εμπειρία του φαίνεται πως έχουν πείσει τους ανθρώπους της Μπάρτσα για επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας, κάτι το οποίο αποκάλυψε ο ίδιος σε δηλώσεις του. Πιο συγκεκριμένα, μετά το -νέο- θρίαμβο επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 4-3 για την 35η αγωνιστική της La Liga, ο έμπειρος πορτιέρε είπε πως η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» ήδη του έχει κάνει πρόταση ανανέωσης, διάρκειας δύο ετών!

«Δεν κρύβω ότι έχω πρόταση να επεκτείνω το συμβόλαιό μου κατά δύο χρόνια, αλλά πρέπει να αποφασίσω με την οικογένειά μου και να επιλέξω αυτό που είναι καλύτερο για εμάς. Η ζωή της οικογένειάς μας δεν περιστρέφεται πλέον αποκλειστικά γύρω από εμένα. Είναι έτσι τα τελευταία δώδεκα χρόνια, αλλά νομίζω ότι οφείλω στην οικογένεια και τη γυναίκα μου να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις μαζί. Απλώς δεν έχω αποφασίσει ακόμα», παραδέχτηκε.

