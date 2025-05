Οι οπαδοί της ''Βασίλισσας'' δεν άντεξαν τη νέα ήττα από την Μπαρτσελόνα (4-3), κάνοντας φραστική επίθεση στον Κάρλο Αντσελότι και ζητώντας την άμεση αποχώρησή του. Αυτή τη βδομάδα αναμένεται το ''διαζύγιο''.

Όλα... στραβά και ανάποδα φέτος για την Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά τον -πρόωρο- αποκλεισμό στο Champions League και την απώλεια του Κυπέλλου Ισπανίας από την Μπαρτσελόνα, οι Μαδριλένοι έχασαν και τις όποιες ελπίδες είχαν για την κατάκτηση της La Liga.

Οι ''Μερένγχες'' ηττήθηκαν με 4-3 από την Μπάρτσα στο Clasico της 35ης αγωνιστικής στο ''Μονζουίκ'' και πλέον στο -7 από την κορυφή με 3 αγωνιστικές να απομένουν, χρειάζονται κάτι παραπάνω από θαύμα για τον τίτλο.

Η εξέλιξη αυτή δεν άρεσε καθόλου στους φίλους της ομάδας, οι οποίοι αποδοκίμασαν τον Κάρλο Αντσελότι κατά την αποχώρησή του, ζητώντας μάλιστα την άμεση απομάκρυνσή του από τον πάγκο της ομάδας.

🚨 Carlo Ancelotti received some insults from Real Madrid fans while leaving Valdebebas. ‘Carletto, LEAVE NOW’ was also heard. @marca pic.twitter.com/QiSO6CK4Hz

Κάτι που σύμφωνα με τα Ισπανικά ΜΜΕ θα επισημοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα, με τον Καρλέτο να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Ρεάλ, και έτοιμο να αναλάβει τις τύχες της Εθνικής Βραζιλίας. Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρεται ως πιθανότερος αντικαταστάτης του Ιταλού, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως μετά την ολοκλήρωση της σεζόν θα μτεταβεί στην Μαδρίτη για να ξεκινήσει τη νέα σελίδα της προπονητικής του καριέρας και να κοουτσάρει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

🚨🚨 BREAKING: Carlo Ancelotti's departure set to be announced at the START of THIS WEEK! @MarioCortegana pic.twitter.com/vP1fq2bx32